Переход на ФСБУ 6/2020, 25/2018 в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289) конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.67.28)

Добрый день, коллеги!

Кто-то работает в версии в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289) конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.67.28)?

Поделитесь опытом перехода, пожалуйста.

Не можем корректно сделать переход на ФСБУ 6/2020, 25/2018.

Инструкций нет, т.к. 1С не хочет поддерживать программу в данной редакции, если я правильно понимаю.

Программист уже все релизы обновил, в итоге переход на 6/2020 есть какой-никакой, а на 25/2018 даже намеков нет в операции Закрытие месяца.

Программист утверждает, что в нашей конфигурации ФСБУ 25/2018 не реализовано.

Не представляется, как проводками вручную создать график платежей на 68 лет.....