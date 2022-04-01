Некоторые стоматологические клиники уже подняли цены на 50%. Но спрос пока не падает

Удивлена такому количеству комментариев к предыдущему посту: Стоматолог: возникший кризис сильно отличается от того, что мы уже видели. Некоторые меня даже обвинили в продвижении стоматологических услуг для клерков. Нет такой цели.

Лечение зубов и прежде было довольно дорогим удовольствием, отсюда многочисленное кредитование населения на стоматологические услуги. Многие мои пациенты лечат по одному зубу один раз в месяц или пол года. Обозначу, что работаю в среднем ценовом сегменте. Пациентами клиники является условный «средний класс», по мнению нашего правительства, это люди с доходами от 17 тысяч рублей в месяц, а также работаем с полисами ДМС.

В стоматологии зачастую разная ценовая политика в каждой отдельной клинике, хотя процедуры и используемые материалы кардинально ничем не отличаются. Цены формируются из многочисленных составляющих, например, ремонт помещения, качества оборудования, в целом сервиса (вам предложат кофе и припаркуют за вас машину на стоянке), имя клиники и врачей, работающих там, квалификации врача и количества денег, которое он или клиника потратили на обучение, а это всегда большие деньги.

И если вы думаете, что платите только за кусочек пломбы, то я вас огорчу. В эту цену включена стоимость оборудования и материалов, аренда помещения и коммунальные платежи, оплата утилизации медицинских отходов; зарплата ассистента, администратора, врача, бухгалтера, уборщицы ну и прибыль самого владельца клиники. Надеюсь, никого не забыла. Ой еще добавьте всевозможные налоги.

И с какими же сложностями столкнулись стоматологии после санкций:

Большая часть материалов из-за границы, и я привыкла работать материалами компании Kerr, 3M ESPE, Tokuyama Dental, GC Fuji. Возникли сложности с логистикой, но все уверяют, что в течении пары месяцев все это изменится.

Многие оплаченные грузы застряли на границе РФ. Некоторые владельцы клиник пытаются самостоятельно искать другие маршруты( Казахстан, Армения) так как самолёты практически не летают. В интересах всей индустрии как можно быстрее наладить логистику.

На данный момент запасов расходников от анестезии до слепочной массы осталось примерно на месяц.

Поставщики повысили цену на материалы примерно в 2.5 раза, некоторые позиции еще дороже. Мы столкнулись со спекуляцией на рынке и порой неоправданными ценами. И это естественно сказывается на увеличении стоимости стоматологических услуг в среднем на 15-20%. Зубные техники уже обьявили о повышении цены на свою работу на 30%, прибавляйте это повышение к условной коронке или съемному протезу.

Некоторые клиники уже подняли цены на 50%, проверяя будет ли спрос. Владелец нашей клиники считает, что такие клиники не выживут. и готов работать пока без прибыли, чтобы не потерять пациентов.

Хотя, работаю в городе-миллионнике, деньги у людей пока есть и они вкладывают их в зубы. Пациенты сейчас есть, спрос не упал.

P.S. Хотелось бы объясниться почему пишу на Клерке. Прекрасная площадка для снятия с себя вины, как с врача, почему пациентам придётся платить больше. Спасибо.

И можно попросить обойтись без Украины в комментариях :)