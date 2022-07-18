Стоматология в России после 24 февраля. Боли будет намного меньше

Прошло почти четыре месяца с того момента, когда все мы прибывали в полном непонимании и гадали, что же будет дальше с экономикой в стране и в жизни каждого отдельного человека. Думаю, многие рефлексировали, а возможно даже боялись изменений в любых отраслях. Я, например, переживала, что с рынка уйдут производители стоматологических материалов и оборудования.

Читайте мои посты, которые набрали сотни комментариев на «Клерке». Хештег #самавшоке.

Но мои прогнозы не случились и я решила про это тоже написать.

Да, есть небольшие проблемы, с которыми я столкнулась в своей работе. Первый месяц поставщики стоматологических материалов озадачили нас спекуляцией и невероятным повышением цен. Невозможно было купить хорошие анестетики и пришлось некоторое время использовать российский аналог Армавирской фабрики и показалось, что они действительно хуже. Очень часто приходилось делать пациентам больно, а я этого очень не люблю. На данный момент можно достать анестетики, просто по завышенной цене. Так что не волнуйтесь, боли будет намного меньше.

К моему удивлению, только некоторые западные фирмы отказались поставлять продукцию в Россию. Например, одна из них - компания 3М, их материалы я активно использую в практике. И сейчас сложности с некоторыми наименованиями, просто нет в наличии. Если стоматологические магазины и предлагают их, то это параллельный импорт по непосильным ценам. Это уже моя боль, пока не понимаю, чем могла бы заменить необходимые позиции. Открываешь сайты стомматериалов, а там на тебя смотрит российский сегмент, корейцы, и много неизвестного. Честно говоря, даже разбираться не хочется.

Швейцарская компания Kerr осталась с нами и это большая радость, хотя цены тоже в два раза выше. И вот у меня важный вопрос - а почему доллар уже не 100, а цена за материал все равно остаётся высокой? Кто-нибудь знает ответ, поделитесь.

Общаясь с поставщиками, я сделала вывод, что Америка, в отличие от Европы, охотнее сотрудничает с Россией. Сегодня прочитала, что США вовсе снимают санкции с большого количества медицинского оборудования. Боже, благослови Америку! Шучу, конечно. Бога нет. Надеюсь, я не задела чьих-то чувств. Это просто мое оценочное суждение.

Что касается доступности моей стоматологии. Мои руководители, возможно мудрые, не стали поднимать в два раза цены на услуги. Максимум пломба стала стоить дороже на 500-600 рублей. Пациенты это оценили и запись плотная.

Всем красивых и здоровых зубов! Зря я плакала.