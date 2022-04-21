Как правильно информировать ФНС об открытии счета в Банке Казахстана. Плюс вопросы знатокам

В начале апреля мы начали предлагать нашим клиентам удаленно открыть счет в Казахстане и оплачивать зарубежные сервисы из России. Счастливые клиенты открыли счета и получили карты, но теперь появились новые вопросы.

Информирование ФНС

Физическое лицо имеет право открывать счета в иностранных банках. Но в течение 30 дней должен информировать ФНС РФ об открытии счета. Если не сделать это вовремя, то будет штраф.

Но это только уведомление об открытии/закрытии счета. Но необходим еще и отчет за год. Т.е. за 2022 год надо будет подать отчет в 2023 г.

Но вот какую интересную информацию я нашел на просторах интернета:

С 2020 года отчет по счету за границей не предоставляется, если обслуживающий банк открыт на территории государства-члена ЕАЭС или страны, заключившей с Россией Соглашение по обмену финансовой информацией. При этом установлены отдельные критерии, которые позволяют резидентам РФ иметь иностранные счета и не подавать по ним никаких уведомлений в ФНС: общая сумма финансов по счету за границей за отчетный год, не превышает 600 000 руб. или в иностранной валюте, эквивалентно заданному предельному максимуму.

Уважаемые знатоки, правильно ли я понимаю, что ФНС уведомить об открытии счета в Банке Казахстана все же необходимо, а вот отчет о движении средств уже не нужно?

А если открыть счет, например, в Замбии, то если движение средств менее 600 000 руб (или иностранной валюте) то тоже не обязательно? Кстати, а по какому курсу считать? На момент операции по ЦБ?

Лимиты перечислений средств из России

Теперь что у нас с перечислением средств из России.

Если доллары, то не более 10 тыс долларов в месяц из России на свой счет в иностранном Банке.

А вот рубли без ограничений. Недавно ЦБ РФ выпустил разъяснительное письмо об этом.

Уважаемые знатоки, а вы как считаете?