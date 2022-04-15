243 письма налоговиков, декларация по НДС, оберег от трудовых проверок. Новый онлайн-журнал для бухгалтеров, которым не все равно

Что такое «Клерк.Премиум»? Это безлимитные консультации, курсы, вебинары и инструкции. Подключают тут.

Свежачок на посмотреть: от НДС до снижения премий

За неделю подписчики получили 9 записей вебинаров про:

В месяц проводим порядка 25 вебинаров. Для тех, кто не подключил «Премиум», каждая запись стоит порядка 2000 руб. Как подключить «Премиум», чтобы смотреть записи бесплатно?

Выбрали самое интересное из некоторых вебинаров, чтобы вам было проще определиться, какие записи смотреть первыми.

Прослеживаемость в декларации

Прослеживаемость отражается в отчетности по НДС. И налоговики стали рьяно проверять разрыв цепочки прослеживаемости. Лектор Вера Сокуренко рассказала, в чем особенно надо быть осторожными. Кстати, если вы покупаете монитор в офис, то вы уже связаны с прослеживаемостью.

Посмотрите запись вебинара. Чтобы сделать это бесплатно, надо быть подписчиком.

Что делать, если надо уволить сотрудника

Просто так взять и в один день расстаться — вне закона. Есть правовые методы, о них на вебинаре рассказала Юлия Жижерина — профи по кадровым вопросам. Нужно действовать методом избыточного контроля.

Пользоваться только точечно, для особо неугодных работников или если выжить в кризис при существующем штате компании просто вариант.

Лектор рассказал еще много всего важного: про снижение оклада, введение режима неполного рабочего времени, индексацию, простой, отмену ДМС и премий.

Консультации недели

Подписчики могут задать в сервис «Клерк.Консультации» сколько угодно вопросов.

Несколько вопросов этой недели (всего за неделю задали 47):

Задать вопрос консультантам (ответим меньше чем за сутки, обычно за пару часов).

Самый посещаемый курс недели

В апреле уже 200 человек начали обучение на курсе по налогу на прибыль. Секрет популярности прост: лектор обстоятельно разбирает ошибки по учету расходов.

Фишка курса: автор проанализировал для его создания 243 письма ФНС и Минфина и 150 судебных решений. В курсе — помимо лекций и конспектов, три теста.

Разборы недели

В год подписчики получают 400 инструкций про новые законы и другие важности для бухгалтеров. Написаны главредом. Можно даже заказать тему, мы напишем.

На этой неделе разобрали:

Гифка недели

Количество новой информации — как эти стеллажи.

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