Какая форма бизнеса провальна при дроблении и почему ваши учетные политики не идеальны. Журнал «Клерк.Премиум»

Ловите очередной выпуск журнала для тех, кто подключил «Клерк.Премиум».

Что такое «Клерк.Премиум»? Это безлимитные консультации, курсы, вебинары и инструкции. Подключают тут.

Сделали учетную политику в начале года? А если проверю?

За неделю подписчики получили несколько записей вебинаров. Узнали про:

учетную политику. Да, вы ее уже составили? А проверяли на соответствие ФСБУ? А знаете, как изменять?

Весь вебинар лектор Вера Сокуренко обращалась к новым требования бухучета из-за федеральных стандартов. Вот только один из десятков полезных слайдов вебинара:

Четыре ФСБУ (ОС, Аренда, Капвложения, Документооборот) действую с 2022 года. Значит, учетная политика на 2022 год должна предусматривать все особенности этих стандартов.

Все переходные корректировки проводятся в так называемый межотчетный период.

Смотрите вебинар, там все объяснено на пальцах.

вебинар про охрану труда. По ней куча изменений с 1 марта. Например, теперь по-новому оцениваются профессиональные риски:

вебинар про мораторий на банкротство. Серьезные изменения, последствия которых экспертов не радуют:

В месяц проводим порядка 25 вебинаров. Для тех, кто не подключил «Премиум», каждая запись стоит порядка 2000 руб.

Самый популярный вебинар

Уже больше 3 тысяч человек просмотрели запись мастер-класса о том, как отвечать на требования ИФНС. Даже если они сыпятся на вас по несколько в день, отвечать отписками опасно: попадете в кандидаты на ВНП. Узнайте, что писать в ответах на все виды претензий налоговиков.

Провела мастер-класс Мария Ильяшенко, она один из ведущих специалистов страны по налоговой оптимизации (и, в особенности, дроблению).

Самый популярный курс

Именно курс Марии Ильяшенко по дроблению уже несколько месяцев бьет рекорды посещаемости. Она объясняет, что само по себе дробление — законный процесс, никто не запрещает выстраивать группу компаний так, чтобы были защищены активы.

Другой вопрос — начинать такое структурирование надо с умом. В том числе, с выбора организационно-правовой формы бизнеса. Вот слайд из раздела курса про производственный кооператив.

ПК в последнее время активно рекламируется как способ налоговой экономии — сокращения размера страховых взносов.

Однако четкие финансовые расчеты показывают, что это не такой уж эффективный механизм (особенно учитывая сложность администрирования его деятельности).

Узнайте, как проводить дробление правильно.

Консультации недели

Подписчики могут задать в сервис «Клерк.Консультации» сколько угодно вопросов.

На этой неделе много спрашивали про упрощенку. У нас есть целый курс профпереподготовки по УСН. Сейчас на него скидка 30%. Там от А до Я: и для новичков, и для профи. Посмотрите программу. Тем, кто окончит курс, пришлем красивые красные дипломы, которые подтвердят, что вы можете работать по специальности.

Вот только пара консультаций этой недели (всего за неделю задали 54):

Задать вопрос консультантам (ответим меньше чем за сутки, обычно за пару часов).

Разборы недели

В год подписчики получают 400 инструкций про новые законы и другие важности для бухгалтеров. Написаны главредом. Можно даже заказать тему, мы напишем.

На этой неделе разобрали:

Читать разборы

Гифка недели

Мы знаем, что бухгалтеры — это супер-герои для любой компании.

Всем ки-я-я-я-я!