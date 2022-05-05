Бухгалтерам приходится разбираться с простоем и ликвидационной стоимостью (да, снова бухгалтерам!). Журнал «Клерк.Премиум»

Что такое «Клерк.Премиум»? Это безлимитные консультации, курсы, вебинары и инструкции. Подключают тут.

Почему бухгалтеры боятся ликвидационной стоимости

За неделю подписчики получили 5 записей актуальных вебинаров. Узнали про:

Интересно (и главное, понятно) спикер Анна Крысина рассказала про то, как определить корректно ликвидационную стоимость и срок полезного использования по ФСБУ 6 Основные средства.

Многие бухгалтеры пугаются, что тут надо иметь технические знания. Ну, потому что по правилам, в основе комиссии должны быть технические специалисты. Или, как минимум оценщики. Но на практике никаких сторонних специалистов руководство приглашать не готово.

И все, как обычно, делают бухгалтеры. Есть несколько правил, которые просто надо применять в работе.

Например, когда ликвидационная стоимость может быть 0?

И все же, покажите слайд про правильное определение ликвидационной стоимости своему директору :-)

Помните! Когда компания подписывает акт сверки взаимных расчетов — это приводит к продлению срока исковой давности (на это уже в 2015 году указал Верховный суд). Поэтому когда принимаете решение списать задолженность, обязательно надо проверить, нет ли в документах основания для списания.

Остальные ошибки просмотрите тут.

Лектор Светлана Беляева уже собрала среди подписчиков Премиума фанатов:

Без ложной скромности — да, лекторов мы отбираем тщательно.

Еще важные лекции

В месяц проводим порядка 25 вебинаров. Для тех, кто не подключил «Премиум», каждая запись стоит порядка 2000 руб.

Самый сложный вопрос теста

В онлайн-курсах (их порядка 40) подписчики «Премиума» особо любят проходить тесты. На этой неделе особый интерес, по понятным невеселым причинам, к курсу про оптимизацию кадровых расходов: там про безопасные способы увольнения, сокращения штата или зарплаты, введение простоя.

И вопрос про простой собрал больше всего ошибок.

А вы знаете правильный ответ? Пишите в комментах.

В простое огромное количество компаний по всей стране. Около 600 000 россиян, которые работали в иностранных компаниях, сейчас находятся в простое или под риском увольнения. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Выбирайте на майские себе обучение (для перерыва между грядками и шашлыками). Посмотрите наши 38 онлайн-курсов. Подписчикам «Премиума» они доступны бесплатно. Как подключить «Премиум», чтобы смотреть курсы бесплатно?

Консультации недели

Подписчики могут задать в сервис «Клерк.Консультации» сколько угодно вопросов. За неделю ответили на порядка 50 вопросов подписчиков.

Вот самые интересные:

На этой неделе много спрашивали про упрощенку. У нас есть целый курс профпереподготовки по УСН. Сейчас на него скидка 30%. Там от А до Я: и для новичков, и для профи. Посмотрите программу. Тем, кто окончит курс, пришлем красивые красные дипломы, которые подтвердят, что вы можете работать по специальности.

Задать вопрос консультантам (ответим меньше чем за сутки, обычно за пару часов).

Разборы недели

В год подписчики получают 400 инструкций про новые законы и другие важности для бухгалтеров. Написаны главредом. Можно даже заказать тему, мы напишем.

На этой неделе разобрали:

И как правильно оформить выход сотрудников на работу в праздники

Разберемся, какие надзорные мероприятия вправе провести ГИТ, как к ним подготовиться, а также за какие нарушения последуют наказания.

ФНС ежеквартально публикует статистическую отчетность по НДС (1-НДС), на основании которой определяется сложившаяся в регионедоля вычетов НДС. Такую долю вычета называют «безопасной долей вычетов по НДС».

Речь, например, про графики отпусков, пропуски на работу, даже счет-фактуры и товарно-транспортные накладные.

Собрали все разъяснения по освобождению от НДС бизнеса общественного питания.

Гифка недели

Всем шашлыков!