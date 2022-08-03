В подписке «Клерк.Премиум» новые курсы по госзакупкам и НДС, вебинар про курсовые разницы, консультация по ОС и разбор по дистанционщикам

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Новое в «Клерк.Обучении»
Ежемесячно в мы добавляем в подписку 2 онлайн-курса и не менее 20 вебинаров. Вот что нового за последнюю неделю.
Обновили курс по госзакупкам. Теперь в нем самые актуальные сведения
Курс рассказывает о перспективной теме участия в госзакупках. Мы рассчитываем на практическое погружение учеников в вопросы госзакупок.
Эксперт разложил по полочкам:
- кто может участвовать в госзакупках;
- какие бывают виды закупок;
- как готовить заявки для участия в тендерах;
- как найти выгодную закупку;
- стоит ли заходить на сервисы поиска тендеров;
- сколько можно на всем этом заработать.
Вы поймете, кому не стоит даже пробовать участвовать в тендерах и как исправить эту ситуацию. Научитесь готовить пакет документов. И точно сможете избежать типичных ошибок начинающих участников.
Учиться можно будет начать с 15 августа.
Все про НДС: от нуля до сложных моментов
Мы знаем, что НДС — самый ваш нелюбимый налог. Мало кому дается этот налог без проблем. И это нормально. Даже спецы в нем путаются.
Наш курс поможет вам победить самые сложные моменты в понимании НДС. Мы методично расскажем самое важное о налоге, дадим вам много дополнительного материала, который можно скачать и к которому можно возвращаться по мере необходимости.
НДС считают не просто бухгалтеры — главные бухгалтеры. Заработная плата у них уже не менее 85 тыс. руб. Разберитесь с НДС и зарабатывайте больше. Получите удостоверение о повышении квалификации и станьте главным бухгалтером.
Учиться можно будет начать с 15 августа.
Что интересного в вебинарах
У нас каждый день идут интересные вебинары для подписчиков «Клерк.Премиум». Вот несколько новинок последней недели, которые вы можете посмотреть в записи:
- Проблемы учета договоров с расчетами в у.е. и курсовые разницы;
- Как увеличить прибыль через эффективную финансовую модель бизнеса;
- ВЭД и судебная практика;
- Нюансы применения патентной системы в розничной торговле.
А вот анонсы некоторых ближайших вебинаров:
- 3 августа — Как бухгалтеру начать работать на себя и выйти на 100 000 дохода за пару месяцев;
- 4 августа — Перевод активов в Россию: новые налоговые льготы;
- 4 августа — Учетная политика 2022 с учетом новых ФСБУ для малых предприятий;
- 5 августа — Новости законодательства, учета и налогообложения 1 полугодия 2022 года.
«Клерк.Обучение» — это онлайн-курсы для бухгалтеров, официальное повышение квалификации, вебинары, практикумы с лучшими лекторами страны. Входит в подписку «Клерк.Премиум».
Новое в «Клерк.Консультациях»
У нас работают высококвалифицированные эксперты. Они каждый день отвечают на десятки вопросов по налогам, бухучету и праву. Рассказывают о рисках налоговых схем и о настройках 1С. Прекрасно разбираются в отраслевом учете — особенно в строительстве, торговле, некоммерческих организациях, производстве. Смогут проконсультировать по спорам с заказчиком в госзакупках и многим другим вопросам.
Специалисты «Клерка» дают действительно качественные и полезные советы. Их сразу можно применить в работе.
Вопрос. Фонд закупил системный блок за 70 000 рублей, монитор за 55 485 рублей, клавиатуру 5 000 рублей и мышь за 450 рублей. Утвердили лимит стоимости ОС на 2022 год — 40 00 рублей. Как правильно принять в БУ и НУ?
Ответ «Клерка».Сроки полезного использования блока, монитора, клавиатуры и мышки будут существенно различаться. Значит, вы вправе принять к учету каждый из этих активов, как отдельный инвентарный объект.
Далее, если стоимость активов меньше установленного лимита, то вы имеете право их отражать в БУ по правилам ФСБУ 5/2019. У вас лимит 40 000 рублей.
Думаю, что зря вы оставили такой лимит, но это ваше право. Наверное, на это есть причины.
Тогда блок за 70 тыс. — ОС в БУ, равно как и монитор за 55 тыс.
Проводки: Д08 К60, д01 К08. Дальше вы будете списывать их стоимость на расходы через амортизацию.
В НУ они будут учитываться, как хозинвентарь и стоимость спишите сразу.
Клавиатура и мышка в БУ и НУ — хозинвентарь.
Д10 К60.
Вопрос. В строках 112 и 113 раздела 2 расчета 6-НДФЛ за 1 кв. 2022 года должны попадать начисления или выплаты? Например, все доходы облагаются НДФЛ и страховыми взносами. В этом случае КС должны соблюдаться: строка 112 строка 113 = строка 030 приложения 1 к разделу 1 РСВ.? У меня в 6-НДФЛ премии за март не попадают в расчет, а в РСВ эти сумы учтены. Ну и не только премии. По договорам ГПХ начисление в 1 кв., а выплата в апреле. Тоже разница в КС. Как правильно заполнять 6-НДФЛ?
Ответ «Клерка».НДФЛ с договоров ГПХ удерживается при выплате. Поэтому в отчете за 1 квартал никак не может быть договоров, по которым выплата была только в апреле. По этим договорам всегда будет расхождения с РСВ.
Что касается премий. Из письма ФНС от 10.10.2017 № ГД-4-11/20374@: датой фактическо...
Вопрос. Подскажите пожалуйста порядок налогообложения НДС и налогом на прибыль. Заключили договор на оказание услуг по транспортно- экспедиционному обслуживанию. Услуга — автодоставка грузов. Маршрут Китай — Казахстан — Москва. Поставщик услуг экспедитор из Китая. Расчеты в долларах США.
Ответ «Клерка».В анализируемой ситуации организация оплачивает экспедитору вознаграждение по договору транспортной экспедиции. Это вознаграждение не подлежит обложению налогом на прибыль и НДС у источника выплаты. Поэтому организация не является налоговым агентом.
Обоснование позиции. Доходы от международных перевозок относятся к доходам иностранных...
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Новое в «Клерк.Разборах»
В год подписчики получают 400 инструкций про новые законы и другие важности для бухгалтеров. Статьи пишет редакция «Клерка», консультируясь с лучшими штатными и внештатными экспертами.
Избранное из статей последней недели:
- ИП поменял прописку: как сдавать 6-НДФЛ и РСВ за сотрудников. Регистрация ИП по новому адресу по разному влияет на формирование 6-НДФЛ и РСВ.
- Как оформить обучение сотрудника за счет организации. Правильно организованное обучение не только повышает квалификацию сотрудника, но и уменьшает налоги организации. Разберемся, как это сделать.
- Что нового вступит в силу в августе для бизнеса. Какие нормативные акты вступят в силу в августе: разложили все по полочкам.
- Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в июле 2022. Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в июле. Все кратко, четко, по делу.
- Что изменится по НДФЛ и взносам: обзор нового проекта Минфина. Дистанционщикам установят необлагаемую норму компенсации. Для разъездного характера работы введут норму суточных. Упростят порядок получения социального вычета по НДФЛ. За дистанционщиков, живущих не в России, придется платить НДФЛ.
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Евгений Тимин, главный редактор «Клерк.Ру»