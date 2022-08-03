В подписке «Клерк.Премиум» новые курсы по госзакупкам и НДС, вебинар про курсовые разницы, консультация по ОС и разбор по дистанционщикам

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Новое в «Клерк.Обучении»

Ежемесячно в мы добавляем в подписку 2 онлайн-курса и не менее 20 вебинаров. Вот что нового за последнюю неделю.

Обновили курс по госзакупкам. Теперь в нем самые актуальные сведения

Курс рассказывает о перспективной теме участия в госзакупках. Мы рассчитываем на практическое погружение учеников в вопросы госзакупок.

Эксперт разложил по полочкам:

кто может участвовать в госзакупках;

какие бывают виды закупок;

как готовить заявки для участия в тендерах;

как найти выгодную закупку;

стоит ли заходить на сервисы поиска тендеров;

сколько можно на всем этом заработать.

Вы поймете, кому не стоит даже пробовать участвовать в тендерах и как исправить эту ситуацию. Научитесь готовить пакет документов. И точно сможете избежать типичных ошибок начинающих участников.

Учиться можно будет начать с 15 августа.

Все про НДС: от нуля до сложных моментов

Мы знаем, что НДС — самый ваш нелюбимый налог. Мало кому дается этот налог без проблем. И это нормально. Даже спецы в нем путаются.

Наш курс поможет вам победить самые сложные моменты в понимании НДС. Мы методично расскажем самое важное о налоге, дадим вам много дополнительного материала, который можно скачать и к которому можно возвращаться по мере необходимости.

НДС считают не просто бухгалтеры — главные бухгалтеры. Заработная плата у них уже не менее 85 тыс. руб. Разберитесь с НДС и зарабатывайте больше. Получите удостоверение о повышении квалификации и станьте главным бухгалтером.

Учиться можно будет начать с 15 августа.

Что интересного в вебинарах

У нас каждый день идут интересные вебинары для подписчиков «Клерк.Премиум». Вот несколько новинок последней недели, которые вы можете посмотреть в записи:

А вот анонсы некоторых ближайших вебинаров:

«Клерк.Обучение» — это онлайн-курсы для бухгалтеров, официальное повышение квалификации, вебинары, практикумы с лучшими лекторами страны. Входит в подписку «Клерк.Премиум».

Новое в «Клерк.Консультациях»

У нас работают высококвалифицированные эксперты. Они каждый день отвечают на десятки вопросов по налогам, бухучету и праву. Рассказывают о рисках налоговых схем и о настройках 1С. Прекрасно разбираются в отраслевом учете — особенно в строительстве, торговле, некоммерческих организациях, производстве. Смогут проконсультировать по спорам с заказчиком в госзакупках и многим другим вопросам.

Специалисты «Клерка» дают действительно качественные и полезные советы. Их сразу можно применить в работе.

Вопрос. Фонд закупил системный блок за 70 000 рублей, монитор за 55 485 рублей, клавиатуру 5 000 рублей и мышь за 450 рублей. Утвердили лимит стоимости ОС на 2022 год — 40 00 рублей. Как правильно принять в БУ и НУ?

Ответ «Клерка».Сроки полезного использования блока, монитора, клавиатуры и мышки будут существенно различаться. Значит, вы вправе принять к учету каждый из этих активов, как отдельный инвентарный объект.

Далее, если стоимость активов меньше установленного лимита, то вы имеете право их отражать в БУ по правилам ФСБУ 5/2019. У вас лимит 40 000 рублей.

Думаю, что зря вы оставили такой лимит, но это ваше право. Наверное, на это есть причины.

Тогда блок за 70 тыс. — ОС в БУ, равно как и монитор за 55 тыс.

Проводки: Д08 К60, д01 К08. Дальше вы будете списывать их стоимость на расходы через амортизацию.

В НУ они будут учитываться, как хозинвентарь и стоимость спишите сразу.

Клавиатура и мышка в БУ и НУ — хозинвентарь.

Д10 К60.

Вопрос. В строках 112 и 113 раздела 2 расчета 6-НДФЛ за 1 кв. 2022 года должны попадать начисления или выплаты? Например, все доходы облагаются НДФЛ и страховыми взносами. В этом случае КС должны соблюдаться: строка 112 строка 113 = строка 030 приложения 1 к разделу 1 РСВ.? У меня в 6-НДФЛ премии за март не попадают в расчет, а в РСВ эти сумы учтены. Ну и не только премии. По договорам ГПХ начисление в 1 кв., а выплата в апреле. Тоже разница в КС. Как правильно заполнять 6-НДФЛ?

Ответ «Клерка».НДФЛ с договоров ГПХ удерживается при выплате. Поэтому в отчете за 1 квартал никак не может быть договоров, по которым выплата была только в апреле. По этим договорам всегда будет расхождения с РСВ.

Что касается премий. Из письма ФНС от 10.10.2017 № ГД-4-11/20374@: датой фактическо...

Вопрос. Подскажите пожалуйста порядок налогообложения НДС и налогом на прибыль. Заключили договор на оказание услуг по транспортно- экспедиционному обслуживанию. Услуга — автодоставка грузов. Маршрут Китай — Казахстан — Москва. Поставщик услуг экспедитор из Китая. Расчеты в долларах США.

Ответ «Клерка».В анализируемой ситуации организация оплачивает экспедитору вознаграждение по договору транспортной экспедиции. Это вознаграждение не подлежит обложению налогом на прибыль и НДС у источника выплаты. Поэтому организация не является налоговым агентом.

Обоснование позиции. Доходы от международных перевозок относятся к доходам иностранных...

«Клерк.Консультации» — это раздел персональных консультаций. Эксперты «Клерка» отвечают в течении суток. Количество вопросов не ограничено. Входит в подписку «Клерк.Премиум».

Новое в «Клерк.Разборах»

В год подписчики получают 400 инструкций про новые законы и другие важности для бухгалтеров. Статьи пишет редакция «Клерка», консультируясь с лучшими штатными и внештатными экспертами.

Избранное из статей последней недели:

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Евгений Тимин, главный редактор «Клерк.Ру»