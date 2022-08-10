В подписке «Клерк.Премиум» новые вебинары о работе на себя, новых ФСБУ и госзакупках, консультация о разрывах по НДС и разбор о сроках сдачи отчетности

Новое в «Клерк.Обучении»

Что такое «Клерк.Премиум» ? Это безлимитные консультации, курсы, вебинары и инструкции. Подключиться можно тут

Ежемесячно в мы добавляем в подписку 2 онлайн-курса и не менее 20 вебинаров. Вот что нового за последнюю неделю.

Что интересного в вебинарах

У нас каждый день идут интересные вебинары для подписчиков «Клерк.Премиум». Вот несколько новинок последней недели, которые вы можете посмотреть в записи:

А вот анонсы некоторых ближайших вебинаров:

Онлайн-курсы

Новых онлайн курсов за последнюю неделю для премиум-подписчиков нет, но есть два новых курса повышения квалификации. Их подписчики «Клерк.Премиум» могут приобрести со скидкой 10%.

Курс по госзакупкам рассказывает о перспективной теме участия в госзакупках. Мы рассчитываем на практическое погружение учеников в вопросы госзакупок. Курс об НДС: от нуля до сложных моментов поможет победить самые сложные моменты в понимании НДС. Мы методично расскажем самое важное о налоге, дадим вам много дополнительного материала, который можно скачать и к которому можно возвращаться по мере необходимости.

«Клерк.Обучение» — это онлайн-курсы для бухгалтеров, официальное повышение квалификации, вебинары, практикумы с лучшими лекторами страны. Входит в подписку «Клерк.Премиум»

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Новое в «Клерк.Консультациях»

У нас работают высококвалифицированные эксперты. Они каждый день отвечают на десятки вопросов по налогам, бухучету и праву. Рассказывают о рисках налоговых схем и о настройках 1С. Прекрасно разбираются в отраслевом учете — особенно в строительстве, торговле, некоммерческих организациях, производстве. Смогут проконсультировать по спорам с заказчиком в госзакупках и многим другим вопросам.

Специалисты «Клерка» дают действительно качественные и полезные советы. Их сразу можно применить в работе.

Вопрос.В 1 кв. 2022 года ИП на ОСН оказал нашей компании (ООО на ОСН) услуги по транспортировке крана на объект, который мы строим. Оплатили, получили счет-фактуру, подали декларацию. НДС приняли к вычету. Налоговая запросила все документы на эту услугу. По телефону инспектор объяснила, что ИП сделку не задекларировал, так как до конца 1 кв. 2022 года снялся с учета. ИФНС настоятельно рекомендует убрать счет-фактуру и подать уточненку. Сумма НДС 80 тыс. руб. Как быть?

Ответ «Клерка». Это теперь обычная практика у налоговой. Насильно заставить вас убрать вычет они не могут. Но у них в программе горит красным этот разрыв. И пока он будет гореть, вас будут доставать. Вызывать руководителя, капать на нервы, угрожать выездной и т.д.

Хотя на самом деле они должны требовать уплату НДС с ИП, поскольку сам факт закрытия ИП не означает, что невозможно провести документальную проверку и доначислить налоги. Нет никакого закрытия ИП. Просто физическое лицо перестало заниматься предпринимательской деятельностью.

ИФНС идет по самому простому пути — ему проще с вас этот НДС взять, чем возиться с проверкой ИП.

Вопрос. ИП продает товары через маркетплейс. Эта площадка высылает четыре раза в месяц отчет по продажам! Подскажите, пожалуйста, надо ли разносить по дням выручку или достаточно внести одну сумму, согласно отчету от маркетплейса!?

Ответ «Клерка». Зависит от того, как вы проводите продажи через маркетплейс и нужен ли вам товарный учет. Если через реализацию и корректировку, то по каждому заказу. Если через отчеты комиссионера, то еженедельно на основании отчетов маркетплейса.

На 1 продажу делайте 3 операции...

Это правильный учет продаж через маркетплейсы, т.к. маркетплейс является агентом только по услугам показа вашего товара на площадке, а не агентом по реализации товаров. Но на практике его используют редко из-за большого документооборота в программе и, в основном, только при синхронизации с маркетплейсом.

Вопрос. Наш польский контрагент собирается в феврале 2023 года участвовать в выставке в России. Мы частично оплачиваем его расходы, связанные с выставкой. В августе-сентябре поляки перечислят нам предоплату в рамках этой сделки. Нужно ли начислять и уплачивать НДС с реализации при оказании услуг иностранному контрагенту? Нужно ли выписывать счет-фактуру на аванс и оплачивать НДС в бюджет с предоплаты?«

Ответ «Клерка». Порядок определения места реализации работ (услуг) определяет статья 148 НК. Услуг по организации выставки в этой статье нет. Критерий определения места реализации услуг по организации вставки — цель ее проведения (письма Минфина от 26.06.2012 № 03-07-15/68, от 19.04.2012 № 03-07-13/01-22).

В вашей ситуации цель выставки — реклама товара польского контрагента, поэтому...

Новое в «Клерк.Разборах»

Клерк.Консультации » — это раздел персональных консультаций. Эксперты «Клерка» отвечают в течении суток. Количество вопросов не ограничено. Входит в подписку «Клерк.Премиум»

В год подписчики получают 400 инструкций про новые законы и другие важности для бухгалтеров. Статьи пишет редакция «Клерка», консультируясь с лучшими штатными и внештатными экспертами.

Избранное из статей последней недели:

Евгений Тимин, главный редактор «Клерк.Ру»

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