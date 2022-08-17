В подписке «Клерк.Премиум» новые вебинары о карьере, льготах и вычетах по НДС, консультация о списании долгов и разбор новой 3-НДФЛ

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Новое в «Клерк.Обучении»

Ежемесячно в мы добавляем в подписку 2 онлайн-курса и не менее 20 вебинаров. Вот что нового за последнюю неделю.

Что интересного в вебинарах

У нас каждый день идут интересные вебинары для подписчиков «Клерк.Премиум». Вот несколько новинок последней недели, которые вы можете посмотреть в записи:

А вот анонсы некоторых ближайших вебинаров:

Онлайн-курсы

Новых онлайн курсов за последнюю неделю для премиум-подписчиков нет. Расскажу о том, что готовим онлайн-курс «Учет НДС в 1С: Бухгалтерия 8.3».

НДС — сложный налог. Зачастую в нормах главы 21 НК не способны разобраться даже чиновники Минфина и ФНС.

Чтобы ловить бухгалтеров на ошибках налоговики разработали АСК НДС-2 — автоматизированную систему контроля за налогом на добавленную стоимость. Она следит за всеми операциями по НДС и ищет цепочки, в которых кто-то не уплатил НДС в бюджет, а затем определяет компанию-выгодоприобретателя в этой цепочке и сдает инспектору. Инспектор предъявляет претензии, требует подтверждающие документы, убеждает сдать уточненные декларации, доначисляет НДС.

Но нередко подобные претензии связаны с недостатком навыков работы в 1С. В этом поможет новый онлайн-курс «Учет НДС в 1С: Бухгалтерия 8.3».

Курс посвящен работе с НДС в 1С:

настройке параметров учета и учетной политики;

корректировочным и исправленным счетам-фактурам;

учету налога по экспорту и импорту;

раздельному учету;

другим важным аспектам.

Курс наглядно демонстрирует работу в 1С: Бухгалтерия 8.3. Он состоит из девяти видео и конспектов лекций. Все это можно скачать, чтобы позднее использовать в работе.

«Клерк.Обучение» — это онлайн-курсы для бухгалтеров, официальное повышение квалификации, вебинары, практикумы с лучшими лекторами страны. Входит в подписку «Клерк.Премиум».

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Новое в «Клерк.Консультациях»

У нас работают высококвалифицированные эксперты. Они каждый день отвечают на десятки вопросов по налогам, бухучету и праву. Рассказывают о рисках налоговых схем и о настройках 1С. Прекрасно разбираются в отраслевом учете — особенно в строительстве, торговле, некоммерческих организациях, производстве. Смогут проконсультировать по спорам с заказчиком в госзакупках и многим другим вопросам.

Специалисты «Клерка» дают действительно качественные и полезные советы. Их сразу можно применить в работе.

Ответ «Клерка». Если прощаете оплату за товары (работы, услуги), то на дату прощения долга нужно признать доход от их реализации.

При УСН получением дохода считается не только поступление в качестве оплаты денег (иного имущества, работ, услуг, имущественных прав), но и погашение долга иным способом (п. 1 ст. 346.17 НК).

Прощение долга — это как раз один из способов прекращения обязательства (ст. 415 ГК). Значит, товары (работы, услуги), по которым вы прощаете долг, формально считаются оплаченными.

При этом в расходах вы это учесть не можете, потому что такой вид расхода не предусмотрен в закрытом перечне в п. 1 ст. 346.16 НК.

Если речь о займе, то сумма основного долга по займу не включается в доходы у кредитора (заимодавца) независимо от того, вернул эту сумму заемщик или долг по ее возврату прощен (подп. 1 п. 1.1 ст. 346.15, подп. 10 п. 1 ст. 251 НК).

Существуют разъяснения Минфина прощенные проценты у заимодавца не учитываются в составе доходов при определении объекта налогообложения по УСН (письмо от 31.05.2016 № 03-11-06/2/31354).

Вопрос. Есть дистанционный работник. С 21 июля не выходит на связь. На письма не отвечает. Подключен «Контроль кадров». Геолокация показывает совсем другой регион. Заданий ему по этому региону от нас не поступало. Сейчас директор хочет его уволить за прогулы. Считается ли данная ситуация прогулом? Какие документы оформить?

Ответ «Клерка». Зависит о того, что у вас записано в документации: должностной инструкции, ПВТР, положении о дистанционной работе. Как прописано и выполнялось взаимодействие с дистанционным работником (ст. 312.3 ТК).

Кто выдавал задания и как? Есть ли у него в должностной инструкции право или обязанность посещения разных регионов, оплачивал ли работодатель командировочные и если да, какие именно командировочные задания ему вменялись? Что у него записано в качестве адреса или адресов? Немаловажно также...

Вопрос. Общество делает производственную линию. В нее входят два робота, два пресса, система смазки, резьбонакатная машина, конвейер подающий и отводящий, шкаф управления линией. Я собирала стоимость на счете 08, отдельно на каждое будущее ОС. Сейчас монтажная организация смонтировала коммуникации и заземляющие устройства, собрала электрощиты. Это работы на 400 тыс. руб. Как отразить эти расходы, если они относятся сразу ко всем будущим ОС в производственной линии?

Ответ «Клерка». Оптимально распределить эти затраты между всеми отдельными ОС, пропорционально их стоимости или другому, выбранному вами показателю. Так можно сделать, даже если подобной ситуации не предусмотрено в вашей учетной политике. Достаточно будет...

«Клерк.Консультации» — это раздел персональных консультаций. Эксперты «Клерка» отвечают в течении суток. Количество вопросов не ограничено. Входит в подписку «Клерк.Премиум».

Новое в «Клерк.Разборах»

В год подписчики получают 400 инструкций про новые законы и другие важности для бухгалтеров. Статьи пишет редакция «Клерка», консультируясь с лучшими штатными и внештатными экспертами.

Избранное из статей последней недели:

«Клерк.Разборы» — эксклюзивные и полезные статьи от редакции. Заказывайте темы главреду, напишем специально для вас. Входит в подписку «Клерк.Премиум».

Евгений Тимин, главный редактор «Клерк.Ру»

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