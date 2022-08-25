В подписке «Клерк.Премиум» новый вебинар о госзакупках, курс об учете НДС в 1С, консультация о расчете зарплаты и разбор НДС для гостиниц

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Новое в «Клерк.Обучении»

Ежемесячно в мы добавляем в подписку 2 онлайн-курса и не менее 20 вебинаров. Вот что нового за последнюю неделю.

Что интересного в вебинарах

У нас каждый день идут интересные вебинары для подписчиков «Клерк.Премиум». Вот несколько новинок последней недели, которые вы можете посмотреть в записи:

А вот анонсы некоторых ближайших вебинаров:

Онлайн-курсы

Выкладываем на сайт онлайн-курс «Учет НДС в 1С: Бухгалтерия 8.3».

Чтобы ловить бухгалтеров на ошибках налоговики разработали АСК НДС-2 — автоматизированную систему контроля за налогом на добавленную стоимость. Она следит за всеми операциями по НДС и ищет цепочки, в которых кто-то не уплатил НДС в бюджет, а затем определяет компанию-выгодоприобретателя в этой цепочке и сдает инспектору. Инспектор предъявляет претензии, требует подтверждающие документы, убеждает сдать уточненные декларации, доначисляет НДС.

Но нередко подобные претензии связаны с недостатком навыков работы в 1С. В этом поможет новый онлайн-курс «Учет НДС в 1С: Бухгалтерия 8.3».

Курс посвящен работе с НДС в 1С:

настройке параметров учета и учетной политики;

корректировочным и исправленным счетам-фактурам;

учету налога по экспорту и импорту;

раздельному учету;

другим важным аспектам.

Курс наглядно демонстрирует работу в 1С: Бухгалтерия 8.3. Он состоит из девяти видео и конспектов лекций. Все это можно скачать, чтобы позднее использовать в работе.

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Новое в «Клерк.Консультациях»

У нас работают высококвалифицированные эксперты. Они каждый день отвечают на десятки вопросов по налогам, бухучету и праву. Рассказывают о рисках налоговых схем и о настройках 1С. Прекрасно разбираются в отраслевом учете — особенно в строительстве, торговле, некоммерческих организациях, производстве. Смогут проконсультировать по спорам с заказчиком в госзакупках и многим другим вопросам.

Специалисты «Клерка» дают действительно качественные и полезные советы. Их сразу можно применить в работе.

Вопрос. ООО находится в Саратове. И офис, и юрадрес. Сейчас выполняем электромонтажные работы на объекте в городе Ужур, Красноярский край. Монтажники едут туда в командировку. Должны ли мы при расчете среднего заработка за время нахождения в командировке начислять какие-либо северные или иные районные надбавки?

Ответ «Клерка». Районный коэффициент не начисляется на средний заработок, выплачиваемый работнику за период нахождения в служебной командировке в районах крайнего севера и приравненных к ним местностях. Такой вывод содержится в пункте 4 Инструкции, утв. приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 № 2 (определение Судебной коллегии по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 18.06.2020 № 8Г-10212/2020[88-10876/2020]).

Вопрос. В связи с изменениями 152-ФЗ появилось много вопросов. Является ли выплата заработной платы сотруднику или вознаграждения по ГПД на карту передачей персональных данных банку? А по алиментщикам работодатель должен предоставлять в службу судебных приставов информацию о зарплате и удержаниях алиментщиков. Это можно делать, только если сотрудник дал согласие на предоставление его данных? А если не даст? Организацию оштрафуют?

Ответ «Клерка». Да, банк получает персональные данные. Но есть специальное разъяснение по этому поводу.

Если для предоставления сведений в кредитную организацию, обслуживающую платежные карты работников , если в договоре о выпуске карт (коллективном договоре, локальном нормативном акте организации) предусмотрено право работодателя передавать персональные данные работников либо работодатель действует на основании доверенности на представление интересов работников, то нарушения не будет, не нужно брать отдельного согласия.

По персональным данным для суда, судебных приставов, прокуратуры и т.д. закон предусматривает случаи, когда передача конфиденциальной информации (персональных данных) не признается ее разглашением...

Вопрос. Подскажите, пож-та, как отразить в учете форвардный контракт на покупку акций третьего лица с отсрочкой исполнения 1 год.

Ответ «Клерка». Здесь подробный ответ эксперта, вот краткий — только про бухучет.

До даты совершения операции по форвардному контракту какие-либо записи на балансовых счетах бухгалтерского учета не производятся. Поскольку до этой даты нет активов и обязательств, которые можно было бы отразить в российском бухучете. В МСФО другие правила, там это отражается.

Но надо учесть такой контракт на забалансовых счетах (для достоверности бухотчетности).

Для этого могут быть открыты дополнительные забалансовые счета, например «Форвардные контракты».

Клерк.Консультации » — это раздел персональных консультаций. Эксперты «Клерка» отвечают в течении суток. Количество вопросов не ограничено. Входит в подписку «Клерк.Премиум»

Новое в «Клерк.Разборах»

В год подписчики получают 400 инструкций про новые законы и другие важности для бухгалтеров. Статьи пишет редакция «Клерка», консультируясь с лучшими штатными и внештатными экспертами.

Избранное из статей последней недели:

Евгений Тимин, главный редактор «Клерк.Ру»

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