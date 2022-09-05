Новые налоговые схемы и ненавистная «Аренда»: чему с таким рвением учатся подписчики «Клерк.Премиум»

«Клерк.Премиум» — целый мир для бухгалтеров. Подписчики получают доступ к безлимитным консультациям, десяткам онлайн-курсов, стням вебинаров и статей про новые законы. Подключиться можно тут

Ежемесячно в мы добавляем в подписку 2 онлайн-курса и не менее 20 вебинаров. Вот что нового за последнюю неделю.

Три главных вебинара недели

Подписчики «Клерк.Премиум» смогут не только бесплатно посетить вебинары, но и получат его запись.

Must-have вебинар от именитого налогового консультанта Марии Ильяшенко.

Налоговики прекрасно разбираются в распространенных налоговых схемах. Ну, и раскалывают их, как орешки. Но есть законные способы снижения налоговой нагрузки, о которых мало кто знает.

Ну, например, один из пунктов вебинара звучит как «Экономия на налогах в 6 раз и переезд в Калмыкию — где связь». Уже интересно, даже если в Калмыкию не собираетесь? Записывайтесь.

Тошнит от ФСБУ 25/2018? Понимаем! Побыстрее разобраться в перипетиях стандарта поможет аудитор на вебинаре. Все будет на практических примерах.

Обзорный вебинар «Что нового появилось в налогах этим летом». Разберетесь в:

льготах по налогу на прибыль и НДС;

АУСН;

едином налоговом платеже;

Все остальные вебинары, которые подписчики смогут посетить в сентябре, смотрите тут. За год в «Клерк.Премиум» появляется больше 200 вебинаров, которые можно смотреть онлайн или в записи.

Фишка вебинаров: лектор не просто читает тему, он обязательно ответит на вопросы в чате встречи. И еще мы берем только топовых экспертов, которым доверяем.

Самый посещаемый курс месяца

Без сюрпризов: опять ФСБУ «Аренда».

Больше всего подписчиков сейчас учится на курсе «Учет аренды по ФСБУ 25/2018 в 1С». Почему?

1. Максимально практический уклон: лектор рассказывает, как все проводить в вашей программе.

2. Доскональный разбор нужным тем. Научитесь:

настройке параметров учета и учетной политики;

корректировочным и исправленным счетам-фактурам;

учету налога по экспорту и импорту;

раздельному учету;

другим важным аспектам.

3. Крутой лектор: Адиль Кудьяров, сертифицированный преподаватель ЦСО по курсу 1С Бухгалтерия 8.3.

В подписке «Клерк.Премиум» порядка 40 онлайн-курсов. Сможете учиться в удобном вам темпе, проходить тесты и получать сертификаты.

Фишка наших онлайн-курсов: широкий спектр тем (от налогов и проверок до управленки и кадров) и короткие видео без воды.

Хотите узнать, как подключить «Премиум» со скидкой, оставляйте контакты ниже.

Что спрашивали в «Клерк.Консультациях»

«Клерк.Консультации» — это сервис, где можно задавать сколько угодно вопросов про налоги, учет, кадры, 1С и право. Пул наших экспертов ответим вам за пару часов. Входит в подписку «Клерк.Премиум».

Фишка сервиса: советы сразу можно применить в работе и все наши доводы мы всегда обосновываем нормативными актами и ссылку на судебку.

За эту неделю мы ответили на 256 вопросов. Вот парочка последних.

Вопрос. Сталкиваюсь много с тем, что счета-фактуры (по которым мы заявляем вычет НДС) подписаны уполномоченными лицами по доверенности, но самих доверенностей или хотя бы их копий не прикладывается к первичке. Могут ли на этом основании (отсутствия подтверждающего документа на подпись) ИФНС снять вычет по НДС?.

Ответ «Клерка». Нет, вашей компании на этом основании в вычете не откажут. Глава 21 НК не содержит требования, чтобы поставщик направлял покупателю документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих счета-фактуры. В том числе, когда эти счета-фактуры подписываются лицами, уполномоченными приказом или иным распорядительным документом по организации или доверенностью от имени организации. Если налоговикам надо проверить, уполномоченные ли лица подписали счета-фактуры, по которым покупатель получил вычет, инспекторы должны сделать запрос поставщику (ст. 93.1 НК). Об этом было сказано в письме ФНС от 09.08.2010 № ШС-37-3/8664. И это письмо никто не отменял.

Вопрос. В связи с тяжелой финансовой ситуацией директор принял решение, что будет находится в отпуске без сохранения заработной платы, но все функции директора будет выполнять по-прежнему. На балансе организации есть автомобиль, которым пользуется только директор. Для автомобиля покупается ГСМ, ОСАГО и проводится тех.обслуживание, также директор пользуется корпоративной мобильной связью. Ранее эти расходы мы принимали к расходам в целях расчета УСН. Можно ли принимать эти расходы для расчета УСН после перехода директора в отпуск без сохранения заработной платы? Не будет ли это подпадать под НДФЛ?

Ответ «Клерка». Любой работник не может работать без вознаграждения. Трудовой кодекс не знает безвозмездной работы. А отпуск подразумевает, что человек вообще не работает. Если трудового договора не будет, то у директора не будет ни страхового стажа, ни оплачиваемых командировок, ни больничных.

Кроме того, если договор был, то его расторжение по причине невозможности заключения трудовых договоров с единственным учредителем вызовет вопросы по расходам в прошлые периоды. Если согласится с мнением Минтруда, то вся зарплата, выплаченная в прошлые периоды, не могла включаться в расходы. Мы за то, чтобы выбрать самый безболезненный путь — сделать неполный рабочий день. Это поможет сократить расходы и не повлечет никаких негативных последствий. И не будет вызывать лишних вопросов у ПФР и ФНС (ну кроме вопросов про низкую зарплату, но они все равно будут по другим работникам)

Новое в «Клерк.Разборах»

В год подписчики получают 400 инструкций про новые законы и другие важности для бухгалтеров. Статьи пишет редакция «Клерка», консультируясь с лучшими штатными и внештатными экспертами.

ТОП-5 инструкций недели:

1. Банки будут делить операции бизнеса на УСН на облагаемые и необлагаемые. А бизнес должен это контролировать.

Все банковские операции бизнеса на АУСН надо будет кодировать. По коду будут определять признак, который влияет на расчет налога. ФНС разработала новую методичку.

2. Как вести учет, если физлицо вносит вклад в общество основное средство и ценные бумаги.

Участник общества — физлицо вправе сделать вклад не только деньгами, но и другим имуществом и имущественными правами, например, ценными бумагами (п. 1 ст. 66.1 ГК). Однако в налоговом учете общества возникнут проблемы из-за особой позиции Минфина.

3. Что надо знать физлицу, нанимающему иностранцев.

Физлица часто прибегают к услугам других физлиц, в том числе и иностранных граждан. Например, строительство, ремонт, помощь по хозяйству. Но не все знают, что оплатой за работу обязательства не заканчиваются.

4. Меняют форму 6-НДФЛ: полный обзор изменений.

В новой форме 6-НДФЛ не нужно будет много строк со сроками уплаты налога. Потому что срок уплаты каждый месяц будет только один. Поэтому в 6-НДФЛ будет 4 строки по четырем срокам перечисления налога.

5. Как верно считать доходы и оформлять первичку на патенте.

Иногда предприниматели теряют право на ПСН из-за досадных ошибок в той же первичке. Разберемся, как поступать правильно.

Хотите узнать подробнее о «Клерк.Премиуме»?