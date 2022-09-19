Обзор сервисов для бухгалтеров

В подписке «Клерк.Премиум» вебинары про маркировку рекламы и персональные данные, консультации для импортеров из Китая и разбор по новому РСВ

Ловите журнал «Клерк.Премиум», с пылу с жару прямо к вам на экран. В № 11, 2022 расскажем про самые горячие вебинары (и спикеров), китайских перевозчиков (и это не про рикшу) и лучший разбор и консультацию недели.

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В подписке «Клерк.Премиум» вебинары про маркировку рекламы и персональные данные, консультации для импортеров из Китая и разбор по новому РСВ
«Клерк.Премиум» — подписка для бухгалтеров, в которую входят безлимитные консультации у экспертов, десятки онлайн-курсов, сотни вебинаров и статей про новые законы. Подключиться можно тут.

Ежемесячно в мы добавляем в подписку 2 онлайн-курса и не менее 20 вебинаров.

Самые горячие вебинары недели

«Новое в законе о персональных данных: что нужно знать работодателю»

Работодатели в панике! Как соблюдать новые правила работы с персональными данными, какие документы должны быть в каждой организации и когда сообщать об обработке ПД в Роскомнадзор?

Спокойствие, эксперт-практик со стажем более 15 лет рассказывает, как все сделать правильно и отвечает на вопросы слушателей. Ловите дзен.

«Экстренный вебинар по маркировке рекламы. Как передать данные в Роскомнадзор»

Воу-воу! Опять Росконадзор? Да, так и есть. Все, кто связан с рекламой (и рекламодатели, и агентства, и СМИ, и все прочие) теперь должны по новому взаимодействовать между собой:

  • по-новому заключать договоры;
  • присваивать рекламе специальные ID;
  • регистрироваться в реестре;
  • сообщать «куда следует» о суммах, потраченных на рекламу, и еще много всего.

Смотрите вебинар — избегайте штрафов. Времени на переходный период дали совсем немного!

Посмотрели оба вебинара? Вы — молодец, никакой Роскомнадзор вам теперь не страшен.

Все остальные вебинары, которые подписчики смогут посетить в сентябре, смотрите тут. За год в «Клерк.Премиум» появляется больше 200 вебинаров, которые можно смотреть онлайн или в записи.

Фишка вебинаров: лектор не просто читает тему, он обязательно ответит на вопросы в чате встречи. И еще мы берем только топовых экспертов, которым доверяем.

Подключить «Клерк.Премиум»

А что там в Консультациях?

В Клерк.Консультациях разобрали по косточкам транспортную накладную из...Китая. Можно ли перевозчика за рубежом заставить соблюдать законы российского бухучета? Какими документами подтвердить перевозку внутри другой страны и по территоритории РФ?

Наши эксперты ночами не спят, отвечая на ваши вопросы круглосуточно.

Надо разобраться

В 2023 году переходим на единый тариф взносов. Меняются не только платежи, но и форма отчетности. РСВ будет совсем другим.

В Разборах изучили проект закона с новой формой и сделали вам шпагалку с новыми тарифами по взносам — скачивайте и пользуйтесь.

Берем курс на НДС

Подписчики переключились на курс «Учет НДС в 1С: Бухгалтерия 8.3», он стал даже популярнее курса про ФСБУ.

Наверняка причина в приближении конца третьего квартала. Вот она, та черта, за которой у бухгалтера включается шестое чувство, открывается третий глаз и начинается недосып.

Чтобы вам спалось спокойнее, мы сделали курс с сертифицированным преподавателем ЦСО по курсу 1С Бухгалтерия 8.3. Все от настройки программы до импортно-экспортных операций и раздельного учета.

Станьте гуру НДС за 16 часов. А еще в нашего лектора невозможно не влюбиться ;)

В подписке «Клерк.Премиум» больше 40 онлайн-курсов. Сможете учиться в удобном темпе, даже за чашечкой кофе, проходить тесты и получать сертификаты.

Фишка наших онлайн-курсов: широкий спектр тем (от налогов и проверок до управленки и кадров) и короткие видео без воды.

 

Хотите узнать, как подключить «Премиум» со скидкой, оставляйте контакты ниже.

 

Журнал «Клерк.Премиум»
Журнал «Клерк.Премиум»

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