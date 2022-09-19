В подписке «Клерк.Премиум» вебинары про маркировку рекламы и персональные данные, консультации для импортеров из Китая и разбор по новому РСВ

Ежемесячно в мы добавляем в подписку 2 онлайн-курса и не менее 20 вебинаров.
Самые горячие вебинары недели
«Новое в законе о персональных данных: что нужно знать работодателю»
Работодатели в панике! Как соблюдать новые правила работы с персональными данными, какие документы должны быть в каждой организации и когда сообщать об обработке ПД в Роскомнадзор?
«Экстренный вебинар по маркировке рекламы. Как передать данные в Роскомнадзор»
Воу-воу! Опять Росконадзор? Да, так и есть. Все, кто связан с рекламой (и рекламодатели, и агентства, и СМИ, и все прочие) теперь должны по новому взаимодействовать между собой:
- по-новому заключать договоры;
- присваивать рекламе специальные ID;
- регистрироваться в реестре;
- сообщать «куда следует» о суммах, потраченных на рекламу, и еще много всего.
Смотрите вебинар — избегайте штрафов. Времени на переходный период дали совсем немного!
Посмотрели оба вебинара? Вы — молодец, никакой Роскомнадзор вам теперь не страшен.
Все остальные вебинары, которые подписчики смогут посетить в сентябре, смотрите тут. За год в «Клерк.Премиум» появляется больше 200 вебинаров, которые можно смотреть онлайн или в записи.
Фишка вебинаров: лектор не просто читает тему, он обязательно ответит на вопросы в чате встречи. И еще мы берем только топовых экспертов, которым доверяем.
А что там в Консультациях?
В Клерк.Консультациях разобрали по косточкам транспортную накладную из...Китая. Можно ли перевозчика за рубежом заставить соблюдать законы российского бухучета? Какими документами подтвердить перевозку внутри другой страны и по территоритории РФ?
Наши эксперты ночами не спят, отвечая на ваши вопросы круглосуточно.
Надо разобраться
В 2023 году переходим на единый тариф взносов. Меняются не только платежи, но и форма отчетности. РСВ будет совсем другим.
В Разборах изучили проект закона с новой формой и сделали вам шпагалку с новыми тарифами по взносам — скачивайте и пользуйтесь.
Берем курс на НДС
Подписчики переключились на курс «Учет НДС в 1С: Бухгалтерия 8.3», он стал даже популярнее курса про ФСБУ.
Наверняка причина в приближении конца третьего квартала. Вот она, та черта, за которой у бухгалтера включается шестое чувство, открывается третий глаз и начинается недосып.
Чтобы вам спалось спокойнее, мы сделали курс с сертифицированным преподавателем ЦСО по курсу 1С Бухгалтерия 8.3. Все от настройки программы до импортно-экспортных операций и раздельного учета.
Станьте гуру НДС за 16 часов. А еще в нашего лектора невозможно не влюбиться ;)
В подписке «Клерк.Премиум» больше 40 онлайн-курсов. Сможете учиться в удобном темпе, даже за чашечкой кофе, проходить тесты и получать сертификаты.
Хотите узнать, как подключить «Премиум» со скидкой, оставляйте контакты ниже.