В подписке «Клерк.Премиум» вебинары про НМА и НДС, разборы по льготам для IT, необычные вопросы в консультациях

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Три ТОП-вебинара недели
Пользователи «Клерк.Премиум» могут просматривать записи любых вебинаров когда им удобно (обычный пользователь может получить запись, только если предварительно записался на вебинар).
Собрали топ самых популярных записей.
«Служебные произведения: как защитить права работодателя и принять к учету нематериальный актив»
Ваш сотрудник создал мобильное приложение для компании, но как теперь оформить документы так, чтобы сохранить на него права и не судиться потом с работником?
Спикер Дарья Ратанина — бизнес-юрист, она рассказывает:
- как оформить служебные произведения;
- как выплатить вознаграждение сотрудникам;
- по какой стоимости принять на учет НМА;
- как считать амортизацию, проводить оценку и переоценку актива.
«Что нового появилось в налогах этим летом»
В школе все писали сочинение «Как я провел лето». Если бы такое сочинение задали бухгалтеру, то он рассказал бы как усиленно изучал законопроекты и изменения в налогах и учете.
Даем вам передышку — о самых важных изменениях узнаете из записи вебинара:
- льготы по налогу на прибыль и НДС;
- новая система налогообложения — АУСН;
- уплата налогов единым налоговым платежом.
И это еще не все.
«НДС: новости и сложности 2022 года»
Вечно можно смотреть на огонь, воду и как меняется НДС.
Чтобы вы не терялись в «трендах» по налогу, собрали самое главное за 2022 год:
- что поменялось в льготах и ставках НДС;
- как правильно применять льготы при передаче прав на ПО;
- интеллектуальные права по франшизе: на что важно обратить внимание;
- льготы для общепита и нулевая ставка для гостиниц и туриндустрии;
- как правильно определить место реализации;
- сложные и спорные вопросы расчета налоговой базы.
И многое другое.
Топовые «Клерк.Консультации»
С появлением ФСБУ «Аренда» появилось немало вопросов по учету лизингового имущества. Пользователь задал вопрос: как учесть расходы в НУ с 01.01.2022, если по новым правилам учет имущества всегда ведет лизингодатель? Разобраться помогают наши эксперты.
В салоне красоты мастера могут быть сотрудниками в штате, могут заключать договора ГПХ или быть самозанятыми. Как выгоднее и правильнее оформить с ними отношения по закону, выясняет еще одна подписчица.
Для вас регистрируют компанию в ОАЭ, надо перечислить оплату в валюте. Что будет с валютным контролем, а с НДС — кто его заплатит и как? На эти вопросы отвечают эксперты «Клерка».
Разобрались с айтишниками
Федеральный закон от 14.07.2022 № 321-ФЗ внес поправки в НК, изменились правила по налоговым льготам для IT-компаний. Причем изменения распространяются на период с начала 2022 года.
Еще нужно разобраться с аккредитацией — старые правила действовать перестали, а новые не приняли. IT-льготники оказались в затруднительной ситуации. Постарались рассказать обо всем коротко и понятно в новом Разборе.
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