Обзоры для бухгалтера

В подписке «Клерк.Премиум» вебинары про НМА и НДС, разборы по льготам для IT, необычные вопросы в консультациях

Читайте журнал «Клерк.Премиум» № 12, 2022. В этом выпуске: самые просматриваемые вебинары, что спрашивали в Клерк.Консультациях на неделе (спойлер: обсуждали зарплату в салонах красоты, лизинг и Эмираты), в Разборах выясняли, когда IT-компания не получит льгот (закон поменяли задним числом — будьте внимательны).

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В подписке «Клерк.Премиум» вебинары про НМА и НДС, разборы по льготам для IT, необычные вопросы в консультациях
«Клерк.Премиум» — подписка для бухгалтеров, в которую входят безлимитные консультации у экспертов, десятки онлайн-курсов, сотни вебинаров и статей про новые законы. Подключиться можно тут.

Ежемесячно мы добавляем в подписку 2 онлайн-курса и не менее 20 вебинаров.

Три ТОП-вебинара недели

Пользователи «Клерк.Премиум» могут просматривать записи любых вебинаров когда им удобно (обычный пользователь может получить запись, только если предварительно записался на вебинар).

Собрали топ самых популярных записей.

«Служебные произведения: как защитить права работодателя и принять к учету нематериальный актив»

Ваш сотрудник создал мобильное приложение для компании, но как теперь оформить документы так, чтобы сохранить на него права и не судиться потом с работником?

Спикер Дарья Ратанина — бизнес-юрист, она рассказывает:

  • как оформить служебные произведения;
  • как выплатить вознаграждение сотрудникам;
  • по какой стоимости принять на учет НМА;
  • как считать амортизацию, проводить оценку и переоценку актива.

«Что нового появилось в налогах этим летом»

В школе все писали сочинение «Как я провел лето». Если бы такое сочинение задали бухгалтеру, то он рассказал бы как усиленно изучал законопроекты и изменения в налогах и учете.

Даем вам передышку — о самых важных изменениях узнаете из записи вебинара:

  • льготы по налогу на прибыль и НДС;
  • новая система налогообложения — АУСН;
  • уплата налогов единым налоговым платежом.

И это еще не все.

Вебинар ведут эксперты — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting и Ксения Орлова, старший юрист Five Stones Consulting.

«НДС: новости и сложности 2022 года»

Вечно можно смотреть на огонь, воду и как меняется НДС.

Чтобы вы не терялись в «трендах» по налогу, собрали самое главное за 2022 год:

  • что поменялось в льготах и ставках НДС;
  • как правильно применять льготы при передаче прав на ПО;
  • интеллектуальные права по франшизе: на что важно обратить внимание;
  • льготы для общепита и нулевая ставка для гостиниц и туриндустрии;
  • как правильно определить место реализации;
  • сложные и спорные вопросы расчета налоговой базы.

И многое другое.

Топовые «Клерк.Консультации»

С появлением ФСБУ «Аренда» появилось немало вопросов по учету лизингового имущества. Пользователь задал вопрос: как учесть расходы в НУ с 01.01.2022, если по новым правилам учет имущества всегда ведет лизингодатель? Разобраться помогают наши эксперты.

В салоне красоты мастера могут быть сотрудниками в штате, могут заключать договора ГПХ или быть самозанятыми. Как выгоднее и правильнее оформить с ними отношения по закону, выясняет еще одна подписчица.

Для вас регистрируют компанию в ОАЭ, надо перечислить оплату в валюте. Что будет с валютным контролем, а с НДС — кто его заплатит и как? На эти вопросы отвечают эксперты «Клерка».

Разобрались с айтишниками

Федеральный закон от 14.07.2022 № 321-ФЗ внес поправки в НК, изменились правила по налоговым льготам для IT-компаний. Причем изменения распространяются на период с начала 2022 года.

Еще нужно разобраться с аккредитацией — старые правила действовать перестали, а новые не приняли. IT-льготники оказались в затруднительной ситуации. Постарались рассказать обо всем коротко и понятно в новом Разборе.

За месяц выходит более 30 новых Разборов по различным темам. Эксперт кратко описывает изменения, сложную ситуацию в учете, новое письмо Минфина и т.д., поясняет, как они отразятся на работе бухгалтера.

Подключайте «Клерк.Премиум» и наши эксперты станут надежной поддержкой в любых ситуациях. Хотите узнать, как подключить «Премиум» со скидкой, оставляйте контакты ниже.

 

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