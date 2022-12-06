Обзоры для бухгалтера

Журнал «Клерк.Премиум» № 15/2022. Мини-курсы и вебинары об изменениях 2023, учетной плитике, новом ФСБУ, список дел бухгалтера в декабре и январе, консультации экспертов

Что нужно сделать бухгалтеру до конца 2022 года и как подготовиться к изменениям 2023, новый ФСБУ № 14/2022, отмена декретных для ИП, больничные самозанятых — лучшие разборы, вебинары и мини-курсы прошедшей и предстоящей недели.

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Журнал «Клерк.Премиум» № 15/2022. Мини-курсы и вебинары об изменениях 2023, учетной плитике, новом ФСБУ, список дел бухгалтера в декабре и январе, консультации экспертов

Это короткий дайджест лучшего в Премиуме за прошедшую неделю. Больше полезного вы найдете в Бух.Табло – странице для пользователей Клерк.Премиум, где все самое важное и нужное для бухгалтеров собрано для вас командой «Клерка».

Мини-курсы

Важное от Роструда про график отпусков (не забудьте составить его до 16 декабря 2022 года).

Отмена декретных для ИП – с какого момента, какие страховые случаи для ИП остались в 2023 году и какой размер взносов нужно оплатить, чтобы получить выплаты.

Больничные самозанятых – новая система добровольного страхования, сумма и сроки внесения взносов, стаж и другие важные моменты.

Вебинары недели

Один из самых горячих вебинаров недели коснулся самой сложной темы 2023 – ЕНП, но это не единственное изменение.

Смотрите скоро!

Если у вас есть Клерк.Премиум, значит вы сможете посмотреть запись вебинара в любое время.

Разборы

 

 

Консультации

Эксперты Клерк.Премиум в области всех видов учета – налогового, бухгалтерского, кадрового, бюджетного, различных сфер и видов деятельности ежедневно отвечают на десятки вопросов. Задать свой вопрос можно здесь.

Вот только несколько вопросов, с которыми они помогли пользователям на прошлой неделе:

  • Что делать, если физлицо оплатило долг ИП перед ООО за аренду через Сбербанк Онлайн? Пробивать чек? А если у организации нет ККТ? Эксперт разбирает позицию законодательства на такой случай и дает практические советы для исправления ситуации.
  • ИП стал самозанятым, перейдя на НПД, но не отказался от УСН. Придется ли заплатить налог по упрощенке – узнаете из ответа эксперта.
  • Предприниматель – ИП на УСН, зарегистрированный в Москве и ФЛП на УСН, работающий в Донецке, ДНР. Как быть после присоединения ДНР к территории России? Какой будет ставка налога (в Донецке УСН 3% – переходный период, в Москве 6%)? Эксперт с отсылками к законодательству подробно отвечает на вопрос.

Нам особенно приятно видеть в ответ на консультации вот такую реакцию наших новых пользователей:

Следите за нашими анонсами и новостями.

С уважением, команда Клерк.Премиум

Журнал «Клерк.Премиум»
Журнал «Клерк.Премиум»

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