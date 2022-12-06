Журнал «Клерк.Премиум» № 15/2022. Мини-курсы и вебинары об изменениях 2023, учетной плитике, новом ФСБУ, список дел бухгалтера в декабре и январе, консультации экспертов

Это короткий дайджест лучшего в Премиуме за прошедшую неделю. Больше полезного вы найдете в Бух.Табло – странице для пользователей Клерк.Премиум, где все самое важное и нужное для бухгалтеров собрано для вас командой «Клерка».

Мини-курсы

Важное от Роструда про график отпусков (не забудьте составить его до 16 декабря 2022 года).

Отмена декретных для ИП – с какого момента, какие страховые случаи для ИП остались в 2023 году и какой размер взносов нужно оплатить, чтобы получить выплаты.

Больничные самозанятых – новая система добровольного страхования, сумма и сроки внесения взносов, стаж и другие важные моменты.

Вебинары недели

Один из самых горячих вебинаров недели коснулся самой сложной темы 2023 – ЕНП, но это не единственное изменение.

Смотрите скоро!

Если у вас есть Клерк.Премиум, значит вы сможете посмотреть запись вебинара в любое время.

Разборы

Консультации

Эксперты Клерк.Премиум в области всех видов учета – налогового, бухгалтерского, кадрового, бюджетного, различных сфер и видов деятельности ежедневно отвечают на десятки вопросов. Задать свой вопрос можно здесь.

Вот только несколько вопросов, с которыми они помогли пользователям на прошлой неделе:

Что делать, если физлицо оплатило долг ИП перед ООО за аренду через Сбербанк Онлайн ? Пробивать чек? А если у организации нет ККТ? Эксперт разбирает позицию законодательства на такой случай и дает практические советы для исправления ситуации.

Эксперт разбирает позицию законодательства на такой случай и дает практические советы ИП стал самозанятым, перейдя на НПД, но не отказался от УСН . Придется ли заплатить налог по упрощенке – узнаете из ответа эксперта .

узнаете из ответа эксперта Предприниматель – ИП на УСН, зарегистрированный в Москве и ФЛП на УСН, работающий в Донецке, ДНР . Как быть после присоединения ДНР к территории России? Какой будет ставка налога (в Донецке УСН 3% – переходный период, в Москве 6%)? Эксперт с отсылками к законодательству подробно отвечает на вопрос .

Нам особенно приятно видеть в ответ на консультации вот такую реакцию наших новых пользователей:

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С уважением, команда Клерк.Премиум