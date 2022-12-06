Журнал «Клерк.Премиум» № 15/2022. Мини-курсы и вебинары об изменениях 2023, учетной плитике, новом ФСБУ, список дел бухгалтера в декабре и январе, консультации экспертов

Это короткий дайджест лучшего в Премиуме за прошедшую неделю. Больше полезного вы найдете в Бух.Табло – странице для пользователей Клерк.Премиум, где все самое важное и нужное для бухгалтеров собрано для вас командой «Клерка».
Мини-курсы
Важное от Роструда про график отпусков (не забудьте составить его до 16 декабря 2022 года).
Отмена декретных для ИП – с какого момента, какие страховые случаи для ИП остались в 2023 году и какой размер взносов нужно оплатить, чтобы получить выплаты.
Больничные самозанятых – новая система добровольного страхования, сумма и сроки внесения взносов, стаж и другие важные моменты.
Вебинары недели
Один из самых горячих вебинаров недели коснулся самой сложной темы 2023 – ЕНП, но это не единственное изменение.
- Экстренный вебинар. Единый налоговый платеж с 2023 года: сложные вопросы
- Важные изменения в налоговом законодательстве – 2023 – на этом вебинаре поговорили не только про ЕНП, но и про НДС, налог на прибыль, патентную систему, страховые взносы, АУСН, НДФЛ и трудовые отношения.
Смотрите скоро!
- Учетная политика 2023: что внести из-за ЕНП и ФСБУ – 8 декабря в 15.00
- Новый ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»: готовимся к применению – 12 декабря в 15.00
- Единый налоговый счет: новая система уплаты налогов. Работаем без паники – 15 декабря в 11.00
Если у вас есть Клерк.Премиум, значит вы сможете посмотреть запись вебинара в любое время.
Разборы
- Список дел для бухгалтера в декабре и январе: важные даты и сроки – скачайте напоминалку, которую можно прочитать и распечатать.
- Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в ноябре 2022 – разъяснения по НДФЛ, страховым взносам, НДС, налогу на прибыль, УСН, ПСН, НПД, имущественным налогам и другим вопросам.
- Как считать амортизацию по основным средствам, бывшим в употреблении – разбор трех вариантов расчета.
Консультации
Эксперты Клерк.Премиум в области всех видов учета – налогового, бухгалтерского, кадрового, бюджетного, различных сфер и видов деятельности ежедневно отвечают на десятки вопросов. Задать свой вопрос можно здесь.
Вот только несколько вопросов, с которыми они помогли пользователям на прошлой неделе:
- Что делать, если физлицо оплатило долг ИП перед ООО за аренду через Сбербанк Онлайн? Пробивать чек? А если у организации нет ККТ? Эксперт разбирает позицию законодательства на такой случай и дает практические советы для исправления ситуации.
- ИП стал самозанятым, перейдя на НПД, но не отказался от УСН. Придется ли заплатить налог по упрощенке – узнаете из ответа эксперта.
- Предприниматель – ИП на УСН, зарегистрированный в Москве и ФЛП на УСН, работающий в Донецке, ДНР. Как быть после присоединения ДНР к территории России? Какой будет ставка налога (в Донецке УСН 3% – переходный период, в Москве 6%)? Эксперт с отсылками к законодательству подробно отвечает на вопрос.
Нам особенно приятно видеть в ответ на консультации вот такую реакцию наших новых пользователей:
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С уважением, команда Клерк.Премиум