Журнал «Клерк.Премиум» № 16/2022. Мини-курсы – о важном для бухгалтера, вебинар о том, как перестать работать за своих сотрудников, разборы и консультации недели

Это короткий дайджест лучшего в Премиуме за прошедшую неделю. Больше полезного вы найдете в Бух.Табло – странице для пользователей Клерк.Премиум, где все самое важное и нужное для бухгалтеров собрано для вас командой «Клерка».
Мини-курсы
Положительное сальдо на ЕНС – узнаете о том, какие понятия исчезнут из НК и сможет ли налогоплательщик вернуть средства с ЕНС.
Забалансовый счет 007 – что на нем учитывают, особенности записей на счете в бухгалтерском учете.
Аренда авто у сотрудника – когда затраты войдут в расчет базы по налогу на прибыль, какие разъяснения дал Минфин по таким сделкам.
Изменения в больничных листках – что изменилось в правилах оформления электронных больничных, можно ли выписать их задним числом и что будет, если не прийти на прием вовремя.
Топ новостей про единый налоговый платеж – про платежки и зарплату за декабрь.
Вебинары недели
- Бухгалтеры и налоговые преступления. Как себя защитить – когда бухгалтер станет соучастником и как защитить себя?
- Законные способы снизить зарплатные налоги – легальные способы снижения налоговой нагрузки, а также вторая часть вебинара посвящена блокировкам счетов и вопросам ее снятия.
- Банкротство поможет: Как безопасно списать долги в кризис – в чем плюсы и минусы банкротства для должника, какие существуют риски и какие ошибки чаще всего совершают при банкротстве.
- Как защититься во время совместных проверок полиции и налоговиков – что могу и не могут делать проверяющие, когда не стоит отвечать на запросы из ОЭБиПК?
- Как главбуху навести порядок и перестать работать за своих сотрудников – заголовок вебинара говорит сам за себя – научитесь правильно строить работу с сотрудниками и перестанете делать работу за них.
По этим вебинарам вы сможете посмотреть запись в любое время.
Топ разборов недели
- Какие КБК будут по налогу на прибыль и НДФЛ и страховым взносам в 2023 году.
- Правила СОУТ для микробизнеса изменились + чек-лист, на что обратить внимание – не забудьте скачать чек-лист с памяткой для бизнеса.
- Закрываем резерв по сомнительным долгам. Что надо проверить в конце года – это один из нескольких разборов, где раскрываются особенности закрытия различных видов резервов.
Консультации
Эксперты Клерк.Премиум в области всех видов учета – налогового, бухгалтерского, кадрового, бюджетного, различных сфер и видов деятельности ежедневно отвечают на десятки вопросов.
Задать свой вопрос можно здесь.
Вот только несколько вопросов, с которыми они помогли пользователям на прошлой неделе:
- Насколько детально вписывать в чек номенклатуру? Какие штрафы могут быть, если название товара вписано не верно? – на эти и другие уточняющие вопросы автора отвечает наш эксперт Оксана Сутормина.
- Субподряд с самозанятым – безопасно ли заключать или лучше привлечь ИП? – разбирался наш эксперт Александр Заворин
- И еще один ответ Александра на вопрос – Как налоговая может узнать об открытии зарубежного счета? Напомним, что в рамках Клерк.Консультаций вы можете задавать неограниченное количество вопросов.
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С уважением, команда Клерк.Премиум