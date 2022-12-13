Обзоры для бухгалтера

Журнал «Клерк.Премиум» № 16/2022. Мини-курсы – о важном для бухгалтера, вебинар о том, как перестать работать за своих сотрудников, разборы и консультации недели

Продолжаем серию разборов о закрытии резервов – пригодятся перед подготовкой годовой отчетности. На вебинарах обсуждаем ответственность бухгалтера и законные способы снижения налогов, а также правильную постановку задач сотрудникам. Эксперты дают ответы на вопросы о кассовых чеках и работе с самозанятыми. Не пропускайте важное – следите за нашими выпусками.

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Журнал «Клерк.Премиум» № 16/2022. Мини-курсы – о важном для бухгалтера, вебинар о том, как перестать работать за своих сотрудников, разборы и консультации недели

Это короткий дайджест лучшего в Премиуме за прошедшую неделю. Больше полезного вы найдете в Бух.Табло – странице для пользователей Клерк.Премиум, где все самое важное и нужное для бухгалтеров собрано для вас командой «Клерка».

Мини-курсы

Положительное сальдо на ЕНС – узнаете о том, какие понятия исчезнут из НК и сможет ли налогоплательщик вернуть средства с ЕНС.

Забалансовый счет 007 – что на нем учитывают, особенности записей на счете в бухгалтерском учете.

Аренда авто у сотрудника – когда затраты войдут в расчет базы по налогу на прибыль, какие разъяснения дал Минфин по таким сделкам.

Изменения в больничных листках – что изменилось в правилах оформления электронных больничных, можно ли выписать их задним числом и что будет, если не прийти на прием вовремя.

Топ новостей про единый налоговый платеж – про платежки и зарплату за декабрь.

Вебинары недели

По этим вебинарам вы сможете посмотреть запись в любое время.

Топ разборов недели

Консультации

Эксперты Клерк.Премиум в области всех видов учета – налогового, бухгалтерского, кадрового, бюджетного, различных сфер и видов деятельности ежедневно отвечают на десятки вопросов.

Задать свой вопрос можно здесь.

Вот только несколько вопросов, с которыми они помогли пользователям на прошлой неделе:

Мы рады видеть вашу благодарность за нашу работу в комментариях. Вы также можете оставить отзыв или задать вопрос о Клерк.Премиум по телефону 8-495-129-29-87 или написать на почту care@klerk.ru.

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С уважением, команда Клерк.Премиум

Журнал «Клерк.Премиум»
Журнал «Клерк.Премиум»

НДС

📛 Уплаченный с аванса НДС нельзя взять на вычет, если отгрузка была по ставке 10%

Компания получила от клиента аванс в 1,2 млн рублей, уплатила НДС 200 тыс. с аванса. Потом отгрузила товар на эти же 1,2 млн, но по ставкам 20% и 10%. Придется уплатить НДС с отгрузки, а вот взять на вычет весь уплаченный ранее НДС с аванса нельзя.

Платежные системы

Почему банки все еще выдают карты Visa и Mastercard? И что будет дальше

Американские платежные системы Visa и Mastercard ушли из России еще весной. Кстати, напомню, что это не приговор США и не ограничение РФ: сами платежные системы решили отказаться от российского рынка.

Почему банки все еще выдают карты Visa и Mastercard? И что будет дальше

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Права потребителей

Как получить компенсацию морального вреда за нарушение прав потребителей

В некоторых случаях и при определённых условиях покупатели товаров, работ и услуг по закону вправе требовать компенсации морального вреда за нарушение их прав как потребителей. В ноябре 2022 года ВС дал разъяснения на этот счёт.

Как получить компенсацию морального вреда за нарушение прав потребителей
Страхование

От аренды квартир с онлайн-страхованием до умных сервисов для ДМС. Как меняется цифровое страхование

Во всем мире страхование считается консервативной отраслью. С одной стороны, на это влияет нормативно-правовая база стран. А с другой – нежелание корпораций что-то менять в своих процессах.

От аренды квартир с онлайн-страхованием до умных сервисов для ДМС. Как меняется цифровое страхование

Последние мероприятия для бухгалтеров

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УСН

💍 Бизнес спешит избавиться от ювелирных изделий в 2022 году, чтобы сохранить УСН

Некоторые ювелирные компании, оценив все за и против, приняли решение закрыть свой бизнес совсем или перепрофилироваться, но не переходить на ОСНО. В этой связи бухгалтеры ломают голову над тем, что делать с остатками товара.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

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Прием на работу

Как проверить кандидата при трудоустройстве в два клика и избежать рисков

Проверка физических лиц при приеме на работу позволяет отбирать не просто квалифицированных сотрудников, но надежных людей, которым можно доверить коммерческую тайну или ценное имущество работодателя.

Как проверить кандидата при трудоустройстве в два клика и избежать рисков
ЕНП (единый налоговый платеж)

🔥 Для платежек на ЕНП хотят сделать статус 01 и оставить ОКТМО до конца января. ФНС выдала рекомендации

9 ноября было согласительное совещание по поводу новых правил составления платежных поручений на налоги. Обсуждали проект поправок в приказ Минфина № 107н. ФНС высказала свои замечания и предложения.

В ближайшие месяцы в России будет практически уничтожена удаленка, позволяющая работать не из России

С большой вероятностью само государство никаких карающихся механизмов против удаленщиков вводить не будет. Оно эту черную работу переложит на плечи компаний и налоговой. Мнение эксперта

В ближайшие месяцы в России будет практически уничтожена удаленка, позволяющая работать не из России
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