Журнал «Клерк.Премиум» № 16/2022. Мини-курсы – о важном для бухгалтера, вебинар о том, как перестать работать за своих сотрудников, разборы и консультации недели

Это короткий дайджест лучшего в Премиуме за прошедшую неделю. Больше полезного вы найдете в Бух.Табло – странице для пользователей Клерк.Премиум, где все самое важное и нужное для бухгалтеров собрано для вас командой «Клерка».

Мини-курсы

Положительное сальдо на ЕНС – узнаете о том, какие понятия исчезнут из НК и сможет ли налогоплательщик вернуть средства с ЕНС.

Забалансовый счет 007 – что на нем учитывают, особенности записей на счете в бухгалтерском учете.

Аренда авто у сотрудника – когда затраты войдут в расчет базы по налогу на прибыль, какие разъяснения дал Минфин по таким сделкам.

Изменения в больничных листках – что изменилось в правилах оформления электронных больничных, можно ли выписать их задним числом и что будет, если не прийти на прием вовремя.

Топ новостей про единый налоговый платеж – про платежки и зарплату за декабрь.

Вебинары недели

По этим вебинарам вы сможете посмотреть запись в любое время.

Топ разборов недели

Консультации

Эксперты Клерк.Премиум в области всех видов учета – налогового, бухгалтерского, кадрового, бюджетного, различных сфер и видов деятельности ежедневно отвечают на десятки вопросов.

Задать свой вопрос можно здесь.

Вот только несколько вопросов, с которыми они помогли пользователям на прошлой неделе:

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С уважением, команда Клерк.Премиум