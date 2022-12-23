Журнал «Клерк.Премиум» № 17/2022. Мини-курсы о делах бухгалтера в декабре и январе, вебинар по ФСБУ 14/2022 «НМА», разборы и консультации, новое Сообщество бухгалтеров

Мини-курсы

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Консультации

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Вот только несколько вопросов, с которыми они помогли пользователям на прошлой неделе:

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