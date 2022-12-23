Обзоры для бухгалтера

Журнал «Клерк.Премиум» № 17/2022. Мини-курсы о делах бухгалтера в декабре и январе, вебинар по ФСБУ 14/2022 «НМА», разборы и консультации, новое Сообщество бухгалтеров

Это короткий дайджест лучшего в Премиуме за прошедшую неделю. Больше полезного вы найдете в Бух.Табло — странице для пользователей Клерк.Премиум, где все самое важное и нужное для бухгалтеров собрано для вас командой «Клерка».

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Журнал «Клерк.Премиум» № 17/2022. Мини-курсы о делах бухгалтера в декабре и январе, вебинар по ФСБУ 14/2022 «НМА», разборы и консультации, новое Сообщество бухгалтеров

Мини-курсы

Коротко и по делу о важных событиях для бухгалтера.

Вебинары недели

По этим вебинарам вы сможете посмотреть запись в любое время. Лучшие спикеры и эксперты «Клерка» поддержат вас в непростой переходный период.

Топ разборов недели

Эксклюзивные материалы от редакции в помощь бухгалтеру.

Подписчики Клерк.Премиум могут заказать разбор главному редактору.

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Консультации

Эксперты Клерк.Премиум в области всех видов учета – налогового, бухгалтерского, кадрового, бюджетного, различных сфер и видов деятельности ежедневно отвечают на десятки вопросов. Задать свой вопрос можно здесь.

Вот только несколько вопросов, с которыми они помогли пользователям на прошлой неделе:

Мы рады видеть вашу благодарность за нашу работу в комментариях. Вы также можете оставить отзыв или задать вопрос о Клерк.Премиум по телефону 8-495-129-29-87 или care@klerk.ru.

Внимание! У вас появилась возможность заявить о себе в Сообществе профессиональных бухгалтеров. Вход в Сообщество бесплатный. Вы сможете показать свою квалификацию работодателю, повысите профессиональные навыки, сможете получить удостоверение аттестованного участника, получите поддержку коллег.

Следите за нашими анонсами и новостями.

С уважением, команда Клерк.Премиум

Журнал «Клерк.Премиум»
Журнал «Клерк.Премиум»

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Криптовалюта

В Государственную Думу внесен законопроект, регулирующий процедуру майнинга цифровых валют и их последующую продажу

В случае принятия поправок майнеры смогут с 1 января 2023 года продавать добытую цифровую валюту двумя способами. Первый — через иностранные системы без соблюдения закона о валютном регулировании. Второй способ — через специальную площадку, которая будет создана в России в рамках экспериментального правового режима.

В Государственную Думу внесен законопроект, регулирующий процедуру майнинга цифровых валют и их последующую продажу
Обзоры для бухгалтера

Журнал «Клерк.Премиум» № 17/2022. Мини-курсы о делах бухгалтера в декабре и январе, вебинар по ФСБУ 14/2022 «НМА», разборы и консультации, новое Сообщество бухгалтеров

Это короткий дайджест лучшего в Премиуме за прошедшую неделю. Больше полезного вы найдете в Бух.Табло — странице для пользователей Клерк.Премиум, где все самое важное и нужное для бухгалтеров собрано для вас командой «Клерка».

Журнал «Клерк.Премиум» № 17/2022. Мини-курсы о делах бухгалтера в декабре и январе, вебинар по ФСБУ 14/2022 «НМА», разборы и консультации, новое Сообщество бухгалтеров
Отчетность в ПФР

❗ Перевод на другую работу в 2023 году по-новому надо отражать в отчете: таблица от ПФР

Отправной точкой для отражения перевода на другую работу в форме СЗВ-ТД в 2022 году является дата кадрового мероприятия. В 2023 году значение будет иметь дата приказа о кадровом мероприятии.

Последние мероприятия для бухгалтеров

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Самозанятые

Как самозанятому участвовать в госзакупках

Самозанятые — это физические лица и индивидуальные предприниматели, которые платят налог на профессиональный доход (НПД). Они поставляют товары, выполняют работы, оказывают услуги наравне с другими представителями бизнеса и имеют определённые преимущества.

Как самозанятому участвовать в госзакупках

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🗝️Научим вести учет по новым ФСБУ

Есть курс повышения квалификации: «Шесть новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы». Есть места: четыре. Есть необходимость: годовую отчетность сдавать с учетом новых правил.

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