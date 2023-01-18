Обзоры для бухгалтера

Все про ЕФС-1 и ЕНП, как платить взносы и налоги 2023 — разборы и онлайн-обучение. Эксперты отвечают на вопросы в первые недели года. Журнал «Клерк.Премиум» № 1/2023

Дайджест лучшего в Премиуме с начала года. Топ вебинаров и курсов на волнующие бухгалтеров темы, перезагрузка в карьере - как найти клиентов на Авито и Яндекс.Услугах, юридический минимум для бухгалтера, объясняем, как платить налоги и отчитываться за 2022 и 2023 годы.

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Все про ЕФС-1 и ЕНП, как платить взносы и налоги 2023 — разборы и онлайн-обучение. Эксперты отвечают на вопросы в первые недели года. Журнал «Клерк.Премиум» № 1/2023

Важно! Подписчики Клерк.Премиум могут задавать нашим экспертам вопросы на любые рабочие темы в неограниченном количестве.

Мини-курсы

Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения Клерка, наш эксперт и спикер, за несколько минут раскрывает важные для бухгалтера вопросы.

Топ вебинаров

По этим вебинарам вы сможете посмотреть запись в любое время. Вебинары поддерживают актуальными ваши знания и помогают применять их на практике.

Про изменения 2023 в налогах и отчетах:

Для карьерного роста бухгалтера:

Бухаутсорс: как вам найти клиентов через объявления на Авито и Яндекс.Услугах

Юридический минимум для бухгалтера (онлайн-курс)

Проходя онлайн-курсы и курсы повышения квалификации, пользователи «Клерка» прокачивают свои профессиональные навыки. Следить за своим прогрессом, а также формировать успешное резюме легко с Сообществом профессиональных бухгалтеров.

Разборы недели

Разборы – эксклюзивные материалы от редакции в помощь бухгалтеру. К разборам прилагаются чек-листы, инструкции, образцы документов, памятки и другие полезные материалы, Подписчики Клерк.Премиум могут заказать разбор главному редактору.

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Консультации

Эксперты Клерк.Премиум отвечают на вопросы не только в области бухучета и налогообложения, но и кадров, бюджетного учета, права, охраны труда и других. Задать свой вопрос можно здесь.

Вот несколько горячих вопросов прошлой недели:

Вы можете оставить отзыв или задать вопрос о Клерк.Премиум по телефону 8-495-129-29-87 или по почте care@klerk.ru.

Продолжайте следить за нашими анонсами и новостями.

С уважением, команда Клерк.Премиум

Журнал «Клерк.Премиум»
Журнал «Клерк.Премиум»

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Налоговый мониторинг

Подключиться к налоговому мониторингу бизнес может через сервис VK

VK упростила инструменты для взаимодействия с ФНС в режиме налогового мониторинга. Новая версия платформы VK Tax Compliance работает по модели подписки (SaaS) в облаке VK Cloud, чтобы передавать необходимые данные и документы в онлайн-режиме в ФНС. Платформа интегрирована с автоматизированной системой АИС «Налог-3», ее можно подключить к внутренним системам компании.

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