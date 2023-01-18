Все про ЕФС-1 и ЕНП, как платить взносы и налоги 2023 — разборы и онлайн-обучение. Эксперты отвечают на вопросы в первые недели года. Журнал «Клерк.Премиум» № 1/2023

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Как будут в 2023 году превращать страховые взносы в пенсионные баллы для вашей будущей пенсии
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Можно ли принять к учёту авансовый отчёт с кассовым чеком без QR-кода
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Проверь себя: Что бухгалтеру нельзя пропустить в законодательстве 2022-2023: чек-лист
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Если купили товар у физлица. НДС с межценовой разницы при перепродаже товара
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Вот несколько горячих вопросов прошлой недели:
Как правильно отразить в учете оплату задолженности дебитором по исполнительному листу (обратите внимание, что пользователь задает уточняющие и дополнительные вопросы, для этого ему не нужно создавать отдельную тему)
Аренда по ФСБУ 25 – нужно ли применять стандарт, если часть арендованного помещения сдается в субаренду.
Надо выплатить оплату труда по договору подряда. куда платить НДФЛ, страховые взносы?
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