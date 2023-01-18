Все про ЕФС-1 и ЕНП, как платить взносы и налоги 2023 — разборы и онлайн-обучение. Эксперты отвечают на вопросы в первые недели года. Журнал «Клерк.Премиум» № 1/2023

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Про изменения 2023 в налогах и отчетах:

Для карьерного роста бухгалтера:

Бухаутсорс: как вам найти клиентов через объявления на Авито и Яндекс.Услугах

Юридический минимум для бухгалтера (онлайн-курс)

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