Ответы на частые вопросы по ЕНП, онлайн-кассы 2023, КЭДО и персональные данные, три разбора по ЕНС. Журнал «Клерк.Премиум» № 4/2023

В подписке Клерк.Премиум мы собрали актуальные изменения с инструкциями и чек-листами, вебинары, онлайн-курсы и полезные консультации от наших экспертов.
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Мини-курсы
Краткие инструкции и подсказки бухгалтеру:
Взносы по договорам ГПХ в 2023 году – как платить взносы по-новому в 2023 году, когда сдавать ЕФС-1, как самозанятый может получить оплату по больничному.
Как ООО поменять юридический адрес в 2023 году – как отразить смену адреса в уставе, какие нужны документы.
С УСН на ОСН: порядок оформления – как уведомить ФНС о смене режима, последствия неуведомления, нужно ли сообщать контрагентам о переходе с УСН на ОСНО.
С 1 января 2023 года заполняем форму 1-предприятие по-новому
Вебинары
Подборка прошедших вебинаров. На случай, если вы пропустили.
Подписчики Клерк.Премиум могут участвовать в вебинарах онлайн или смотреть их записив любое другое время.
Договор: как составить, чтобы не было проблем с налоговой. Часть 2 (часть первую вы можете посмотреть здесь)
Главные вопросы бухгалтеров начала 2023: ЕНП, Соцфонд. Как помогает Клерк.Премиум – на этом вебинаре не только рассмотрены все произошедшие изменения, но и разбираются вопросы подписчиков.
Персональные данные: сколько согласий нужно иметь, чтобы не получить штраф
Кадровый электронный документооборот в 2023 году: нововведения и практика
Анонс главных вебинаров недели:
8 февраля – Как отвечать на требования ИФНС о представлении документов
9 февраля – Годовая отчетность: изменения, рекомендации аудиторов, ФСБУ. Помощь Сообщества профбухов
10 февраля – Налог на прибыль-2023: изменения и сложные вопросы
«Клерк» поддерживает бухгалтеров со всей России. Наша цель – сделать работу бухгалтера, кадровика, предпринимателя, директора проще и удобнее, а знания доступнее.
Новый уровень поддержки это – Сообщество профессиональных бухгалтеров. Вступить в сообщество можно бесплатно.
Разборы недели
Разборы – закрытые статьи только для подписчиковКлерк.Премиум. Разборы – это всегда практические инструкции, чек-листы, образцы документов, обзоры самых важных для бухгалтера писем Минфина и ФНС, новой отчетности и т.п.
Подписчики Клерк.Премиум могут заказать разбор главному редактору.
Вышли новые разборы:
Как правильно начислить НДС, если продаете товар, закупленный у населения
Как в «Налогоплательщике ЮЛ» заполнить заявление на зачет ЕНП в счет фиксированных взносов: инструкция – самый обсуждаемый разбор недели.
Оплата путевок не работнику ООО за счет нераспределенной прибыли: обратите внимание на налоги
Четыре разъяснения от ФНС про налог на прибыль IT-компаний: какие будут условия
Как отправить несколько налогов одной платежкой на ЕНС + образец такой платежки
20 вопросов-ответов про уплату налогов и уведомления по ЕНП – разбор по вашим вопросам.
Консультации
Эксперты Клерк.Премиум отвечают на вопросы по бухгалтерскому, налоговому, кадровому и бюджетному учету, проконсультируют в области права или охраны труда, по персональным данным, ВЭД, проверкам, работе в 1С.
Задать свой вопрос можно здесь.
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Физлицо вернуло деньги, выплаченные по договору аренды – как быть с НДФЛ?
Организация купила нежилое помещение – как включать его в расходы на УСН?
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