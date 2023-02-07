Ответы на частые вопросы по ЕНП, онлайн-кассы 2023, КЭДО и персональные данные, три разбора по ЕНС. Журнал «Клерк.Премиум» № 4/2023

В подписке Клерк.Премиум мы собрали актуальные изменения с инструкциями и чек-листами, вебинары, онлайн-курсы и полезные консультации от наших экспертов.

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Мини-курсы

Краткие инструкции и подсказки бухгалтеру:

Вебинары

Подборка прошедших вебинаров. На случай, если вы пропустили.

Подписчики Клерк.Премиум могут участвовать в вебинарах онлайн или смотреть их записив любое другое время.

Анонс главных вебинаров недели:

8 февраля – Как отвечать на требования ИФНС о представлении документов

9 февраля – Годовая отчетность: изменения, рекомендации аудиторов, ФСБУ. Помощь Сообщества профбухов

10 февраля – Налог на прибыль-2023: изменения и сложные вопросы

«Клерк» поддерживает бухгалтеров со всей России. Наша цель – сделать работу бухгалтера, кадровика, предпринимателя, директора проще и удобнее, а знания доступнее.

Новый уровень поддержки это – Сообщество профессиональных бухгалтеров. Вступить в сообщество можно бесплатно.

Разборы недели

Разборы – закрытые статьи только для подписчиковКлерк.Премиум. Разборы – это всегда практические инструкции, чек-листы, образцы документов, обзоры самых важных для бухгалтера писем Минфина и ФНС, новой отчетности и т.п.

Подписчики Клерк.Премиум могут заказать разбор главному редактору. Заказать разбор

Вышли новые разборы:

Консультации

Эксперты Клерк.Премиум отвечают на вопросы по бухгалтерскому, налоговому, кадровому и бюджетному учету, проконсультируют в области права или охраны труда, по персональным данным, ВЭД, проверкам, работе в 1С.

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Популярные консультации недели:

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