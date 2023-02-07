Обзоры для бухгалтера

Ответы на частые вопросы по ЕНП, онлайн-кассы 2023, КЭДО и персональные данные, три разбора по ЕНС. Журнал «Клерк.Премиум» № 4/2023

В этом выпуске мы собрали не только наш традиционный еженедельный дайджест, но и добавили материалы, которые подготовлены на основе ваших запросов – вебинар и разбор. Эксперты не оставляют без внимания вопросы, которые вы задаете в чатах вебинаров и в разделе Консультаций.

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Ответы на частые вопросы по ЕНП, онлайн-кассы 2023, КЭДО и персональные данные, три разбора по ЕНС. Журнал «Клерк.Премиум» № 4/2023

В подписке Клерк.Премиум мы собрали актуальные изменения с инструкциями и чек-листами, вебинары, онлайн-курсы и полезные консультации от наших экспертов.

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Мини-курсы

Краткие инструкции и подсказки бухгалтеру:

Вебинары

Подборка прошедших вебинаров. На случай, если вы пропустили.

Подписчики Клерк.Премиум могут участвовать в вебинарах онлайн или смотреть их записив любое другое время.

Анонс главных вебинаров недели:

8 февраля – Как отвечать на требования ИФНС о представлении документов

9 февраля – Годовая отчетность: изменения, рекомендации аудиторов, ФСБУ. Помощь Сообщества профбухов

10 февраля – Налог на прибыль-2023: изменения и сложные вопросы

«Клерк» поддерживает бухгалтеров со всей России. Наша цель – сделать работу бухгалтера, кадровика, предпринимателя, директора проще и удобнее, а знания доступнее.

Новый уровень поддержки это – Сообщество профессиональных бухгалтеров. Вступить в сообщество можно бесплатно.

Разборы недели

Разборы – закрытые статьи только для подписчиковКлерк.Премиум. Разборы – это всегда практические инструкции, чек-листы, образцы документов, обзоры самых важных для бухгалтера писем Минфина и ФНС, новой отчетности и т.п.

Подписчики Клерк.Премиум могут заказать разбор главному редактору.

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Консультации

Эксперты Клерк.Премиум отвечают на вопросы по бухгалтерскому, налоговому, кадровому и бюджетному учету, проконсультируют в области права или охраны труда, по персональным данным, ВЭД, проверкам, работе в 1С.

Задать свой вопрос можно здесь.

Популярные консультации недели:

Оставьте отзыв или задайте вопрос о Клерк.Премиум по телефону 8-495-129-29-87 или по почте care@klerk.ru.

Продолжайте следить за нашими анонсами и новостями.

С уважением, команда Клерк.Премиум

Журнал «Клерк.Премиум»
Журнал «Клерк.Премиум»

Вебинары для бухгалтеров

📝 Расскажем, как же отвечать на требования ИФНС о представлении документов

Налоговики часто шлют незаконные требования. Но надо разбираться в теме, чтобы понимать, что в конкретной ситуации ничем не рискуешь, если проигнорируешь требование. Потому что судебная практика по части штрафов противоречивая.

ПСН

Патент в розничной торговле: нюансы

Патентная система налогообложения считается выгодной и пользуется заслуженной популярностью у предпринимателей. Казалось бы, расчеты простые и затруднений быть не должно. Но нюансов здесь предостаточно. Рассмотрим те, что связаны с розничной торговлей на патенте.

Патент в розничной торговле: нюансы

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Маркировка товаров

Новым регионам могут предоставить переходный период для маркировки лекарств

До 1 апреля 2025 года лекарства разрешат выпускать и продавать без регистрации в системе мониторинга движения лекарственных препаратов. За это время новые регионы адаптируются к правилам маркировки.

Маркетплейсы

Роспотребнадзор проверит, обоснована ли плата за возврат в Wildberries

Пункты выдачи заказов – это подразделения компании, поэтому покупатели не должны оплачивать перевозку товара между торговыми узлами маркетплейса. Об этом инициативная группа сообщила в письме Роспотребнадзору.

ЕНП (единый налоговый платеж)

Как платить налоги в 2023 году: ЕНС, ЕНП, уведомление об исчисленных суммах

2023 год начался с глобальных изменений в работе с налогами: ФНС перевела всех налогоплательщиков на единые налоговые счета, одномоментно изменились правила и сроки уплаты и предоставления отчетности, появились новые формы.

Как платить налоги в 2023 году: ЕНС, ЕНП, уведомление об исчисленных суммах

Последние мероприятия для бухгалтеров

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Маркировка товаров

Что нужно знать про маркировку в 2023 году: сроки, требования, новации

Тема маркировки товаров продолжает удерживать бизнес-повестку. Государством вводятся новые категории товаров, подлежащих маркировке, меняются требования к передаче информации. Разберемся в актуальных изменениях

Что нужно знать про маркировку в 2023 году: сроки, требования, новации

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

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ЕНП (единый налоговый платеж)

«Увольняйте бухгалтеров: останутся только те, кто считает налоги». Анонимное интервью с начальником отдела УФНС про Единый налоговый платеж

Такого еще никто не делал: «Клерк» поговорил с налоговиком о том, как сами инспекторы оценивают ЕНП и о том, не хотят ли они уволиться. Спойлер: увольняться не хотят. И уверены, что все будет круто.

«Увольняйте бухгалтеров: останутся только те, кто считает налоги». Анонимное интервью с начальником отдела УФНС про Единый налоговый платеж
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