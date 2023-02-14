Годовая отчетность, ответы на самые частые вопросы, письма ФНС и Минфина, о которых вам нужно знать, станет больше маркированных товаров. Журнал «Клерк.Премиум» № 5/2023

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Мини-курсы
Краткие инструкции бухгалтеру:
Маркированной одежды станет больше С 01.06.2023. Готовиться надо уже сейчас
Если пропустили рассылку прошлой недели: мини-курс Взносы по договорам ГПХ в 2023 году — как платить взносы по-новому в 2023 году, когда сдавать ЕФС-1, как самозанятый может получить оплату по больничному.
Вебинары
Подборка вебинаров, которые подписчики Клерк.Премиум могут увидеть в записи.
Чтобы участвовать в вебинарах онлайн — следите за анонсами вот тут и в нашей рассылке.
Главные новости 2023 года: ЕНП, ЕНС, СФР и другие важные изменения
Анонс вебинаров на текущую неделю:
14 февраля Топ вопросов бухгалтеров по ЕНП, Соцфонду, отчетности в Клерк.Премиум
15 февраля Самое важное про новые ФСБУ
17 февраля Мастер-класс по заполнению платежек и уведомлений по ЕНП + работа в 1С
17 февраля Выездные налоговые проверки: инструкция по прохождению
Не пропустите Клерк.Конференцию: ЕНП. Годовая отчетность. ЕФС-1. Налоговые проверки-2023, которая пройдет онлайн 14 марта 2023 года.
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