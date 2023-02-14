Обзоры для бухгалтера

Годовая отчетность, ответы на самые частые вопросы, письма ФНС и Минфина, о которых вам нужно знать, станет больше маркированных товаров. Журнал «Клерк.Премиум» № 5/2023

Еженедельный обзор актуальных материалов подписки Клерк.Премиум и анонс мероприятий. Статьи, разборы (new-формат), вебинары и консультации. Как всегда только на самые горячие темы для бухгалтера и предпринимателя.

Версия для печати
Годовая отчетность, ответы на самые частые вопросы, письма ФНС и Минфина, о которых вам нужно знать, станет больше маркированных товаров. Журнал «Клерк.Премиум» № 5/2023

Если хотите задать вопрос эксперту пишите сюда. Хотите заказать разбор — оставьте свою заявку здесь

Мини-курсы

Краткие инструкции бухгалтеру:

Если пропустили рассылку прошлой недели: мини-курс Взносы по договорам ГПХ в 2023 году — как платить взносы по-новому в 2023 году, когда сдавать ЕФС-1, как самозанятый может получить оплату по больничному.

Вебинары

Подборка вебинаров, которые подписчики Клерк.Премиум могут увидеть в записи.

Чтобы участвовать в вебинарах онлайн — следите за анонсами вот тут и в нашей рассылке. 

Анонс вебинаров на текущую неделю:

Не пропустите Клерк.Конференцию: ЕНП. Годовая отчетность. ЕФС-1. Налоговые проверки-2023, которая пройдет онлайн 14 марта 2023 года.

Разборы недели

Разборы — эксклюзивные экспертные статьи только для подписчиков Клерк.Премиум.

Это практические инструкции, чек-листы, образцы документов, обзоры. Все, что нужно бухгалтеру в работе.

Заказать разбор главному редактору

Свежие разборы недели:

Консультации

Самый популярный сервис, входящий в подписку — это безусловно наши безлимитные консультации.

Ежедневно эксперты Клерк.Премиум отвечают на десятки вопросов. Каждый ответ обоснован нормативными документами, разъяснениями Минфина или ФНС, позицией судов и т.д.

Наши эксперты — практики, поэтому консультации подкреплены также их опытом работы, прохождения проверок и спорами с налоговиками.

Задать свой вопрос можно здесь.

Популярные консультации недели:

Оставьте отзыв или задайте вопрос о Клерк.Премиум по телефону 8-495-129-29-87 или по почте care@klerk.ru.

Продолжайте следить за нашими анонсами и новостями. 

С уважением, команда Клерк.Премиум

Журнал «Клерк.Премиум»
Журнал «Клерк.Премиум»

ЕНП (единый налоговый платеж)

Как разобраться с ЕНП и ЕНС за один день и правильно заполнить платежку в 2023 году

Новости об ЕНП за последний месяц запутали даже гуру бухгалтерии: куда и что нести, как и что заполнять? Больше не надо отслеживать каждую мелочь. Мы нашли способ рассказать вам обо всем самом важном в новой системе уплаты налогов всего за один день.

Как разобраться с ЕНП и ЕНС за один день и правильно заполнить платежку в 2023 году

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Первичные документы

Кто и как должен заполнять путевые листы

Если бизнес использует в деятельности транспорт, нужно заполнять путевые листы. Без них не получится списать расходы на ГСМ и зарплату водителей, а ещё можно получить солидные штрафы. Рассказываем о правилах заполнения путевых листов.

Кто и как должен заполнять путевые листы

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
ЕНП (единый налоговый платеж)

Если вы переплатили налог по УСН платежкой со статусом 02, надо подать уведомление

В 2023 году вместо уведомления можно использовать платежки со статусом 02, КБК, ОКТМО, периодом. Но если в платежке – ошибка, исправить начисление можно только уведомлением. ФНС привела пример.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Новости ФНС

Обновили список налоговых инспекций для видеоконференций по жалобам

В обязательном порядке жалобу на решения ИФНС надо сначала оспаривать в досудебном порядке. Причем можно присутствовать на рассмотрении своей жалобы по видео-конференц-связи (ВКС). Ее организуют в определенных налоговых инспекциях.

Читать еще