Обзоры для бухгалтера

Неделя защиты от претензий ФНС, три курса по НДФЛ, бухгалтеры по прежнему видели в аду ЕНП. Журнал «Клерк.Премиум» № 7/2023

Топовые вебинары, консультации и все разборы недели – только для подписчиков Клерк.Премиум.

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Неделя защиты от претензий ФНС, три курса по НДФЛ, бухгалтеры по прежнему видели в аду ЕНП. Журнал «Клерк.Премиум» № 7/2023

Не забудьте записаться на Клерк.Конференцию: ЕНП. Годовая отчетность. ЕФС-1. Налоговые проверки-2023.

Для подписчиков – бесплатно.

В конференции участвуют наши ведущие спикеры и эксперты, а также Елена Ярушкина, к.э.н., доцент, главный бухгалтер (6 уровень квалификации), руководитель Центра обучения Клерка.

Хочу на конференцию!

Мини-курсы

Один выпуск = разбор одного важного вопроса.

Не нужно читать лонгрид или следить за трансляцией. Просто смотрите короткие видео и получайте нужные практические знания.

В дополнение рекомендуем мини-курсы Новые правила по НДФЛ для иностранных работников и Порядок определения статуса налоговых резидентов

Вебинары

Подборка вебинаров, которые подписчики Клерк.Премиум могут увидеть в записи.

Чтобы участвовать в вебинарах онлайн – следите за анонсами вот тут и в нашей рассылке.

Неделя защиты от проблем с ФНС.

Анонс вебинаров:

Разборы недели

Каждый будний день мы выпускаем 1-2 разбора по самым важным и горячим темам. Только актуальные и востребованные темы в эксклюзивных экспертных статьях.

Заказать разбор главному редактору

Свежие разборы недели:

Консультации

Подписчики Клерк.Премиум могут задавать столько вопросов экспертам, сколько захотят. Спрашивайте и мы подготовим подробный (а главное понятный) ответ со ссылками на нормативку.

Задать свой вопрос можно здесь.

Популярные консультации недели:

Бухгалтеров по-прежнему волнует ЕНП. В конце января мы проводили опрос:

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И похоже ничего не изменилось даже в конце февраля, но Клерк.Премиум с вами, значит все будет хорошо ))

Оставьте отзыв или задайте вопрос о Клерк.Премиум по телефону 8-495-129-29-87 или по почте care@klerk.ru.

Продолжайте следить за нашими анонсами и новостями.

С уважением, команда Клерк.Премиум.

Журнал «Клерк.Премиум»
Журнал «Клерк.Премиум»

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