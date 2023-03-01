Неделя защиты от претензий ФНС, три курса по НДФЛ, бухгалтеры по прежнему видели в аду ЕНП. Журнал «Клерк.Премиум» № 7/2023

Не забудьте записаться на Клерк.Конференцию: ЕНП. Годовая отчетность. ЕФС-1. Налоговые проверки-2023.
Для подписчиков – бесплатно.
В конференции участвуют наши ведущие спикеры и эксперты, а также Елена Ярушкина, к.э.н., доцент, главный бухгалтер (6 уровень квалификации), руководитель Центра обучения Клерка.
Мини-курсы
Один выпуск = разбор одного важного вопроса.
Не нужно читать лонгрид или следить за трансляцией. Просто смотрите короткие видео и получайте нужные практические знания.
Договор с самозанятым – как составить, когда отношения с исполнителем могут переквалифицировать в трудовые.
НДФЛ дистанционных работников – ставки, как влияет местоположение на НДФЛ, как платить налог.
В дополнение рекомендуем мини-курсы Новые правила по НДФЛ для иностранных работников и Порядок определения статуса налоговых резидентов
Кем и как подписывается УПД – как заполнить и подписать УПД.
Новое универсальное пособие на детей до 17 лет – какие пособия заменяет и кто его получит.
Серые зарплаты: как их выявляют – как налоговики вычисляют серые схемы и что при этом запрашивают.
Когда нужно в 2023 подавать уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов
Вебинары
Подборка вебинаров, которые подписчики Клерк.Премиум могут увидеть в записи.
Чтобы участвовать в вебинарах онлайн – следите за анонсами вот тут и в нашей рассылке.
Эмоциональное выгорание бухгалтера: диагностируем и справляемся – не копите в себе негатив и нелюбовь к профессии, с любыми трудностями можно справиться, главное знать как.
Что делать если прибыль есть, а денег нет – вам какой бизнес – устойчивый или прибыльный? Не можете разобраться в различиях и не видите разницу между прибылью и деньгами – эксперт Наталья Удалова поможет разобраться.
Безопасные налоговые схемы-2023 – оптимизируйте правильно!
Неделя защиты от проблем с ФНС.
Анонс вебинаров:
1 марта! Допрос в налоговой: как не подставить себя и компанию
2 марта. Коммерческая осмотрительность при выборе контрагента: как избежать претензий ИФНС
3 марта. Как защитить себя в 2023 году при налоговых проверках. Советы адвоката
Разборы недели
Каждый будний день мы выпускаем 1-2 разбора по самым важным и горячим темам. Только актуальные и востребованные темы в эксклюзивных экспертных статьях.
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Консультации
Подписчики Клерк.Премиум могут задавать столько вопросов экспертам, сколько захотят. Спрашивайте и мы подготовим подробный (а главное понятный) ответ со ссылками на нормативку.
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И похоже ничего не изменилось даже в конце февраля, но Клерк.Премиум с вами, значит все будет хорошо ))
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