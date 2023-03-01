Неделя защиты от претензий ФНС, три курса по НДФЛ, бухгалтеры по прежнему видели в аду ЕНП. Журнал «Клерк.Премиум» № 7/2023

Не забудьте записаться на Клерк.Конференцию: ЕНП. Годовая отчетность. ЕФС-1. Налоговые проверки-2023.

Для подписчиков – бесплатно.

В конференции участвуют наши ведущие спикеры и эксперты, а также Елена Ярушкина, к.э.н., доцент, главный бухгалтер (6 уровень квалификации), руководитель Центра обучения Клерка.

Мини-курсы

Один выпуск = разбор одного важного вопроса.

Не нужно читать лонгрид или следить за трансляцией. Просто смотрите короткие видео и получайте нужные практические знания.

Договор с самозанятым – как составить, когда отношения с исполнителем могут переквалифицировать в трудовые.

НДФЛ дистанционных работников – ставки, как влияет местоположение на НДФЛ, как платить налог.

Вебинары

Подборка вебинаров, которые подписчики Клерк.Премиум могут увидеть в записи.

Чтобы участвовать в вебинарах онлайн – следите за анонсами вот тут и в нашей рассылке.

Эмоциональное выгорание бухгалтера: диагностируем и справляемся – не копите в себе негатив и нелюбовь к профессии, с любыми трудностями можно справиться, главное знать как.

Что делать если прибыль есть, а денег нет – вам какой бизнес – устойчивый или прибыльный? Не можете разобраться в различиях и не видите разницу между прибылью и деньгами – эксперт Наталья Удалова поможет разобраться.

Безопасные налоговые схемы-2023 – оптимизируйте правильно!

Неделя защиты от проблем с ФНС.

Анонс вебинаров:

Разборы недели

Каждый будний день мы выпускаем 1-2 разбора по самым важным и горячим темам. Только актуальные и востребованные темы в эксклюзивных экспертных статьях.

Свежие разборы недели:

Консультации

Подписчики Клерк.Премиум могут задавать столько вопросов экспертам, сколько захотят. Спрашивайте и мы подготовим подробный (а главное понятный) ответ со ссылками на нормативку.

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Популярные консультации недели:

Бухгалтеров по-прежнему волнует ЕНП. В конце января мы проводили опрос:

И похоже ничего не изменилось даже в конце февраля, но Клерк.Премиум с вами, значит все будет хорошо ))

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