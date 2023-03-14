Обзоры для бухгалтера

Сдаем отчетность без ошибок. Лучшие вебинары, мини-курсы и разборы — практические решения для бухгалтера. Журнал «Клерк.Премиум» № 9/2023

Март – самый горячий месяц для бухгалтера. Тут встречается и годовая отчетность и текущая – февраль/март и уже на носу конец 1 квартала. Не пропускайте важное с журналом Клерк.Премиум. Расскажем о разборах, курсах и вебинарах, дадим ссылки на топовые консультации, которые пригодятся вам в работе.

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Сдаем отчетность без ошибок. Лучшие вебинары, мини-курсы и разборы — практические решения для бухгалтера. Журнал «Клерк.Премиум» № 9/2023

Мини-курсы и вебинары

Мини-курсы

Мини-курсы – это короткое видеона отдельно взятую тему.

Коротко, быстро, без воды – выжимка главного, что нужно знать бухгалтеру и предпринимателю.

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Вебинары

Подписчики могут смотреть вебинары онлайн или в записи.

Напомним, то наши спикеры отвечают на вопросы слушателей, поэтому участие онлайн –удобно, если у вас есть вопрос, который вы хотите задать эксперту.

Не пропустите! 14 марта Клерк.Конференция: ЕНП. Годовая отчетность. ЕФС-1. Налоговые проверки-2023

Анонсы вебинаров:

Разборы недели

Каждый будний день мы выпускаем 1-2 разбора по самым важным и горячим темам. Только актуальные и востребованные темы в эксклюзивных экспертных статьях.

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Свежие разборы недели:

Список всех разборов

Консультации

Безлимитные вопросы экспертам – это лучшая поддержка для бухгалтера. Спросить можно о расчете зарплаты или проводке, настройке 1С или работе по новым ФСБУ, приеме на работу и увольнении, а также задать множество других вопросов.

Эксперты подготовят подробный (а главное понятный) ответ со ссылками на нормативку.

Задать свой вопрос можно здесь.

Популярные консультации недели:

Оставьте отзыв или задайте вопрос о Клерк.Премиум по телефону 8-495-129-29-87 или по почте care@klerk.ru.

Продолжайте следить за нашими анонсами и новостями.

С уважением, команда Клерк.Премиум.

Журнал «Клерк.Премиум»
Журнал «Клерк.Премиум»

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Налоговики опять наобещали много всего про ЕНС. Бухгалтеры в чудеса уже не верят

Пока сальдо на ЕНС продолжает раздражать бухгалтеров, ФНС успокаивает бизнес и обещает не штрафовать его за несвоевременную подачу уведомлений аж до конца 2023 года. При этом совсем не тонко намекает, что неплохо бы провести сверки в марте-апреле. А еще налоговики обещают корректно взаимодействовать налогоплательщиками по вопросам ЕНП. Поверим?

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Обзоры для бухгалтера

Сдаем отчетность без ошибок. Лучшие вебинары, мини-курсы и разборы — практические решения для бухгалтера. Журнал «Клерк.Премиум» № 9/2023

Март – самый горячий месяц для бухгалтера. Тут встречается и годовая отчетность и текущая – февраль/март и уже на носу конец 1 квартала. Не пропускайте важное с журналом Клерк.Премиум. Расскажем о разборах, курсах и вебинарах, дадим ссылки на топовые консультации, которые пригодятся вам в работе.

Сдаем отчетность без ошибок. Лучшие вебинары, мини-курсы и разборы — практические решения для бухгалтера. Журнал «Клерк.Премиум» № 9/2023

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ЕНП (единый налоговый платеж)

Должники по налогам удивляются, что с них ничего не взыскивают

Не все организации платят налоги своевременно и добровольно. Некоторые ждут, когда налоговики вышлют требование, решение о взыскании, заблокируют счет и банк будет списывать деньги на налоги. Но сейчас эта схема не работает.

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Торговый сбор

Торговый сбор: как власти выявляют объекты обложения и принудительно ставят на учет в качестве плательщика сбора

Торговый сбор введен в НК (глава 33) в состав местных налогов и сборов с 2015 года. Этот вид сбора связан с осуществлением торговой деятельности на территориях, на которых в соответствии с НК приняты нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований.

Торговый сбор: как власти выявляют объекты обложения и принудительно ставят на учет в качестве плательщика сбора
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