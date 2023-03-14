Сдаем отчетность без ошибок. Лучшие вебинары, мини-курсы и разборы — практические решения для бухгалтера. Журнал «Клерк.Премиум» № 9/2023

Мини-курсы и вебинары

Мини-курсы

Мини-курсы – это короткое видеона отдельно взятую тему.

Коротко, быстро, без воды – выжимка главного, что нужно знать бухгалтеру и предпринимателю.

Вебинары

Подписчики могут смотреть вебинары онлайн или в записи.

Напомним, то наши спикеры отвечают на вопросы слушателей, поэтому участие онлайн –удобно, если у вас есть вопрос, который вы хотите задать эксперту.

Анонсы вебинаров:

Разборы недели

Каждый будний день мы выпускаем 1-2 разбора по самым важным и горячим темам. Только актуальные и востребованные темы в эксклюзивных экспертных статьях.

Свежие разборы недели:

Консультации

Безлимитные вопросы экспертам – это лучшая поддержка для бухгалтера. Спросить можно о расчете зарплаты или проводке, настройке 1С или работе по новым ФСБУ, приеме на работу и увольнении, а также задать множество других вопросов.

Эксперты подготовят подробный (а главное понятный) ответ со ссылками на нормативку.

Задать свой вопрос можно здесь.

Популярные консультации недели:

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Продолжайте следить за нашими анонсами и новостями.

С уважением, команда Клерк.Премиум.