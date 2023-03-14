Сдаем отчетность без ошибок. Лучшие вебинары, мини-курсы и разборы — практические решения для бухгалтера. Журнал «Клерк.Премиум» № 9/2023

Мини-курсы и вебинары
Мини-курсы
Мини-курсы – это короткое видеона отдельно взятую тему.
Коротко, быстро, без воды – выжимка главного, что нужно знать бухгалтеру и предпринимателю.
В 2023 году применяются ставки НДФЛ 9%, 13%, 15%, 30%, 35%. В каком случае какая ставка?
Как перевыпустить электронную подпись без личной явки в налоговую
Маркированной одежды станет больше С 01.06.2023. Готовиться надо уже сейчас
Вебинары
Подписчики могут смотреть вебинары онлайн или в записи.
Напомним, то наши спикеры отвечают на вопросы слушателей, поэтому участие онлайн –удобно, если у вас есть вопрос, который вы хотите задать эксперту.
Годовая отчетность без ошибок: контрольные точки для бухгалтера
Не пропустите! 14 марта Клерк.Конференция: ЕНП. Годовая отчетность. ЕФС-1. Налоговые проверки-2023
Анонсы вебинаров:
16 марта Бухотчетность за 2022 год: главные вопросы + практикум по ФСБУ
16 марта Обязательное размещение сведений о финансовой отчётности и аудите в Федресурсе. Обзор изменений 2023
17 марта Как уменьшить УСН и патент на страховые взносы – 2023
20 марта Проверяем декларацию по налогу на прибыль за 2022 год
22 марта Как вести обязательный электронный документооборот при продаже маркированных товаров
23 марта ИП в 2023 году: налогообложение, ЕНП, АУСН, отчетность
Разборы недели
Каждый будний день мы выпускаем 1-2 разбора по самым важным и горячим темам. Только актуальные и востребованные темы в эксклюзивных экспертных статьях.
Свежие разборы недели:
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Переходим на электронные перевозочные документы: что надо знать компании
Доставка вахтовиков теперь прописана в Трудовом кодексе и не облагается налогами
Консультации
Безлимитные вопросы экспертам – это лучшая поддержка для бухгалтера. Спросить можно о расчете зарплаты или проводке, настройке 1С или работе по новым ФСБУ, приеме на работу и увольнении, а также задать множество других вопросов.
Эксперты подготовят подробный (а главное понятный) ответ со ссылками на нормативку.
Задать свой вопрос можно здесь.
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С уважением, команда Клерк.Премиум.