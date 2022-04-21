Налоговая тайна и кое-что ещё. Дума принимает закон

Сегодня Госдума принимает очередной федеральный закон о внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (законопроект 20712-8).

Законопроект был разработан в целях обеспечения передачи налоговыми органами сведений о доходах физических лиц, составляющих налоговую тайну, органам субъектов Российской Федерации, уполномоченным в сфере социальной защиты населения и в Пенсионный фонд Российской Федерации для определения права граждан на получение мер социальной защиты (поддержки), и связан с проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной социальной помощи».

Для этого текстом первого чтения предусматривалось соответствующее уточнение пункта 10 статьи 102 НК РФ. Одновременно с указанным законопроектом принимается законопроект 19899-8 «О внесении изменения в статью 72 Закона Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации», который связан с процедурой взаимодействия налоговых органов с органами соцзащиты и Пенсионным фондом РФ.

Однако, как это часто бывает, ко второму чтению документ был дополнен новыми нормами, не имеющими отношения к первоначальному тексту.

Коротко об этих изменениях.

1. В пункт 4 статьи 24.2 вносятся уточнения, касающиеся условий признания иностранной холдинговой компании. Меняется в том числе и абзац третий подпункта 2, который на настоящее время ещё не в ступил в силу (Федеральный закон от 26.03.2022 N 66-ФЗ). Также, добавляется новый подпункт 4, облегчающий процесс признания холдинговой компании, участники которой находятся под санкциями .

2. Пункт 1 статьи 81 дополняется положением, по которому при представлении налогоплательщиком, в отношении которого не проводится налоговый мониторинг, уточненной налоговой декларации в случае отсутствия налога к доплате сумма налога, подлежащая уплате на основании такой уточненной налоговой декларации, учитывается налоговым органом в состоянии расчетов указанного налогоплательщика с бюджетной системой по результатам камеральной налоговой проверки такой уточненной налоговой декларации или по истечении срока ее проведения, установленного статьей 88 НК.

Следует отметить, что используемое в новой редакции понятие «расчёты налогоплательщика с бюджетной системой» не в полной мере соотносится с понятием «расчеты по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам», которым оперирует статья 32 НК РФ.

3. В пункт 4.9 статьи 83 и в статью 84 НК вносятся изменения, которые предусматривают новое основание постановки иностранных организаций на налоговый учёт. Помимо иных оснований, предусмотренных на сегодняшний день для постановки на учёт, для таких организаций появляется ещё одно — в связи с открытием счёта в российском банке. В действующей редакции НК такая обязанность предусмотрена лишь для иностранных банков, после вступления закона в силу она распространится на все иностранные организации. При этом Минфин как и сегодня будет определять перечень документов, необходимых для предоставления в налоговый орган.

4. Также статья 102 НК дополняется новым пунктом 2.3, в соответствии с которым не является разглашением налоговой тайны представление налоговым органом сведений о налогоплательщике (плательщике страховых взносов), составляющих налоговую тайну, иному лицу при наличии согласия на это указанного налогоплательщика (плательщика страховых взносов). По выбору налогоплательщика (плательщика страховых взносов) согласие может быть представлено в отношении всех сведений, полученных налоговым органом, или их части. Согласие направляется в налоговый орган в электронной форме.

Формат и порядок направления указанного согласия, порядок представления налоговым органом сведений, составляющих налоговую тайну, иному лицу в электронной форме утверждаются ФНС.