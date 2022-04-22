Как Совет Федерации предлагает помочь бизнесу. Например, заменить НДС налогом с продаж

Появилась возможность ознакомиться со стенограммой правительственного часа на совфеде с Белоусовым и Кудриным. Того самого, где Матвиенко говорила о гвоздях и проверяющих-волонтёрах.
По налоговой тематике вопросы от сенаторов были такие:
- Кравченко (Томская область) ратовал за снижение или сохранение пониженных страховых взносов для МСП, ОЭЗ и ТОР, а также установление налоговых каникул на полгода для субъектов МСП – экспортеров несырьевых товаров и снижении для них ставки НДС с 20 до 10 процентов.
- Ягубов (Ставропольский край) просил продлить для ТОРов срок действия льгот по страховым взносам по пп. 12 п. 1 ст. 427 НК, а срок действия самих ТОРов увеличить до 25 лет. Его поддержала и Матвиенко, отметив, что этот вопрос волнует большое количество регионов.
- Исаков (ХМАО) напомнил о необходимости ускориться с СЗПК.
- Гумерова (Башкортостан) рассказала, что ни один регион не установил пониженную ставку в отношении лицензионных платежей и попросила о "патентной коробке", где регионы могли бы принимать самостоятельно решение о снижении налога в своей части.
- Новожилов (Архангельская область) просил исключить из базы по взносам районные коэффициенты и процентные надбавки. Матвиенко также поддержала.
- Савченко (Белгородская область) предложил заменить НДС налогом с продаж.
- Кресс (Томская область) посетовал на обложение налогом на прибыль продукции школьных приусадебных участков.
- Журавлёв (Костромская область) назвал страховые взносы ключевым налогом с точки зрения импортозамещения и призвал как минимум отсрочить уплату, а лучше снизить ставки.