Как Совет Федерации предлагает помочь бизнесу. Например, заменить НДС налогом с продаж

Появилась возможность ознакомиться со стенограммой правительственного часа на совфеде с Белоусовым и Кудриным. Того самого, где Матвиенко говорила о гвоздях и проверяющих-волонтёрах.

По налоговой тематике вопросы от сенаторов были такие: