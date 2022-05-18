Новое в постановке на учёт физических лиц

Вчера бюджетный комитет госдумы одобрил ко второму чтению законопроект 15841-8.

Законопроектом предусматривается установление возможности направления физическим лицом заявления о постановке на учет в налоговом органе, а также направления налоговым органом такому физическому лицу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Для этого пункты 2 и 5.1 статьи 84 НК РФ дополняются соответствующими положениями. Вступление в силу предлагаемых норм предполагается с 1 декабря 2022 года.

Следует отметить, что документом возможность использования единого портала предусмотрена именно для постановки на учёт, при этом для снятия с учёта новые правила не применяются. Данный вопрос стал предметом обсуждения на комитете - возможно, позже соответствующие уточнения также будут внесены.

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