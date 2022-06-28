Единый налоговый счёт готов. Что нас ждет?

Законопроект подготовлен ко второму чтению.

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К рассмотрению во втором чтении подготовлен законопроект 46702-8 о едином налоговом счёте (ЕНС). Текст претерпел значительные изменения, среди которых есть и редакционные, и содержательные.

О некоторых из них ниже.

Вносятся уточнения в новую статью 11.3, в соответствии с которыми:

- единый налоговый платёж (ЕНП) может быть перечислен за плательщика иным лицом;

- в качестве ЕНП также признаются начисленные налоговым органом проценты в соответствии со статьей 79 НК, суммы излишне уплаченных НДФЛ по статье 227.1 НК, налога на профессиональный доход и сборов за пользование объектами животного мира;

- уточняется порядок определения положительного сальдо ЕНС;

- уточняется дата формирования совокупной обязанности, в том числе в случаях направления налоговых уведомлений, а также с учётом принятых решений по АУСН;

- допускается возможность отдельной уплаты (не в составе ЕНП) НПД и сборов за пользование объектами животного мира.

В части обязанностей налоговых органов по статье 32 НК вносятся уточнения в связи с возможностью уплаты налогов (сборов) вне ЕНП.

Статья 45 НК излагается в новой редакции, в соответствии с которой:

- предусмотрена возможность исполнения обязанности по уплате налога иным лицом;

- уточняются основания взыскания задолженности в судебном порядке с организаций и индивидуальных предпринимателей;

- перечень случаев, когда обязанность по уплате налога считается исполненной, дополняется ситуациями зачётов по статье 78 НК, а также уплаты налогов (сборов) вне ЕНП.

Статьи 45.1 и 45.2 НК признаются утратившими силу. В настоящее время эти статьи определяют соответственно режим ЕНП для физлиц и организаций (ИП).

В новой редакции излагается и статья 46 НК о принудительном исполнении налоговой обязанности, с которой налогоплательщикам следует внимательно ознакомиться, поскольку речь идёт как о приведении процедур в соответствие с новой терминологией, так и об уточнении порядка взаимодействия (информирования) налогоплательщика с налоговым органом.

В новой редакции статьи 48 НК исключаются особенности исполнения банком поручений налогового органа в отношении физических лиц. В первом чтении предусматривалась возможность налогоплательщика подать в налоговый орган заявление о сохранении прожиточного минимума, теперь данное положение исключено.

Уточнения в статью 58 НК фиксируют перечень платежей, которые уплачиваются (могут быть уплачены) вне ЕНП: НДФЛ по ст.227.1, НПД, сборы за пользование объектам животного мира и госпошлина (за исключением уплачиваемой по исполнительному листу).

Многочисленные уточнения вносятся в главу 9 НК, касающуюся изменения сроков уплаты. В сравнении с первым чтением изменения носят в основном процедурный характер, вместе с тем возможный срок рассрочки увеличен с одного до трёх лет.

В новой редакции статьи 75 НК учитываются ранее принятые решения о ставке пени на период с 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Уточнение редакции пункта 2 статьи 76 НК в отношении электронных денежных средств организации предусматривает приостановление любых операций, в то время как в первом чтении ограничение накладывалось лишь в сумме отрицательного сальдо ЕНС.

В первом чтении новая редакция статьи 78 НК предусматривала лишь возможность зачёта положительного сальдо ЕНС в счёт обязанностей иного лица. Ко второму чтению появилась возможность зачёта в счёт предстоящей уплаты, а также в счёт исполнения решений налогвоых органов. В отношении процедур возврата (статья 79 НК) уточняются документы - основания для возврата, основания направления поручения о возврате, а также порядок начисления процентов.

В новой редакции статьи 123 изменяется основание для освобождения налогового агента от ответственности: вместо введения самостоятельного основания в виде положительного сальдо ЕНС (как в первом чтении) лишь редакционно уточняются действующие нормы.

Что касается изменений в часть вторую НК по конкретным обязательным платежам, то здесь в сравнении с первым чтением следует в первую очередь отметить изменение сроков их уплаты, которое является результатом обсуждения с бизнесом предложенных норм. 

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Борис Луцет
Борис Луцет

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