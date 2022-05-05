А куда у нас пропал коронавирус?

Роспотребнадзор пугает осенним очередным ростом заболевания, утром вообще пришла тревожная новость - новый законопроект, штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, рекомендованных ВОЗ. Ссылка была на Известия. Сейчас захожу в телегу - там уже опровержение от Минздрава. Как вообще сейчас с лекарствами обстановка? Признаюсь, со здоровьем повезло, никаких хронических заболеваний не имею, поэтому максимум, что покупаю в аптеке - анальгин. Он вроде никуда не пропал.

Слышал, что с вакцинами есть проблема - может из-за этого сыр-бор? Коллеги, может кто-то есть из фарм-отрасли, что у вас/нас происходит?