Тут кто-то в доллар еще вкладывается?

В долгие выходные решил посидеть, полистать разные паблики про инвестиции, в телеге, например, очень много каналов разных. Я в первую очередь искал такие, где мне не будут писать какие-то странные индексы и показывать графики, а нормальными словами объяснят, что и как.

Еще в пятницу я наткнулся на канал Оксаны Марченко, вот тут ссылка, кому интересно. Зацепил ее пост, где она написала, что продолжает скупать доллар. Если честно. то глядя на всякие ограничения я сильно засомневался, что это разумное решение. Во-первых, я наслышан о том, что люди сейчас не могут снять (в долларах) свои накопления, у одного моего знакомого сумма была более 10 000, он подал в банк заявку, но ему сразу озвучили - ждать надо долго, в банке нет валюты. В рублях он снимать не хотел. Мы с ним после того разговора не общались, не знаю удалось ли ему в итоге получить деньги.

Во-вторых, лично мои скромные познания в инвестировании говорят о том, что вкладывать надо то, что со временем точно ценность не потеряет. Например, в недвижимость (правда мои накопления на такой шаг не дают пойти, к тому же она резко взлетела в цене).

Из чистого любопытства я на Оксану подписался. И буквально в среду увидел, что она снова написала про доллар и снова в позитивном ключе, типа "надо брать"!

Цитирую: "🔥Крик души! Пользуйтесь сейчас искусственно укрепившимся рублём! Это не доллар падает, это укрепляется рубль! Можно докупать доллар, докупать подешевевшие импортные товары, пока есть возможность. У нашего Минфина есть неплохой запас денег, некоторое время рубль может отлично себя чувствовать, но неизвестно сколько, это не может продолжаться долго. Сегодня будет заседание ФРС и вероятное повышение ставки, после 9 мая ожидаю смягчение валютных ограничений нашим ЦБ, летом начнётся восстановление импорта. Из-за санкций по нефти может начаться через несколько месяцев ещё и сокращение экспорта! Не берите доллар для быстрого заработка и спекуляций, берите его на долгосрок!".

И вот сегодняшние (на 6 мая) сводки говорят о том, что евро и доллар снова растут в цене.

Что все таки следует из этого - стоит вкладываться в доллар или нет? Будет потом перспектива валюту обменять на рубли или есть риски новых ограничений? Или надо рассмотреть другую валюту, многие сейчас говорят о йенах? Ну или может мне просто читать другой канал))

Если кто-то имеет опыт вложений (небольших сумм, примерно до 1 миллиона), интересно было бы послушать. Спасибо.