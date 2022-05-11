Кассация рекомендовала налоговикам провести налоговую реконструкцию. Объясняю, почему

Как установили налоговики, компания действительно закупала товар (коксующийся уголь) у завода-изготовителя для изготовления продукции. Однако в цепочку были включены компании, из-за которых цена была завышена в 3-4 раза.

Деньги, которые уплачивались посредникам, впоследствии переводились заводу, а излишки выводились через обнал.

Суды первой и апелляционной инстанций налогоплательщику в проведении налоговой реконструкции отказали. По их мнению, у компании на нее не было права из-за умышленных действий по завышению цены товара, а также из-за того, что в компании отказались раскрыть налоговикам сведения о реальном поставщике.

Кассация с предыдущими инстанциями не согласилась, указав:

Умысел налогоплательщика нужно учитывать по ст. 122 НК только при определении размера штрафа, а налоговые последствия нужно определять на основании фактических обстоятельств. Иначе основополагающие принципы налогообложения будут нарушены.

даже с учетом того, что было допущено злоупотребление, сделки были на самом деле. А потому, проведение налоговой реконструкции не должно зависеть от того, раскрыл он сведения о поставщике, или нет.

В итоге, дело отправили на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Дело № А76-6121/2021.