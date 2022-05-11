За первый квартал в бюджет поступило 1,7 триллиона рублей по НДС

Если в цифрах — на 2,3 триллиона рублей больше, чем за январь-март 2021-го года. Если убрать нефтегазовые доходы — то больше на 1,38 трлн. Всего в бюджет поступили 8,27 триллионов рублей

При этом, по НДС поступило 1,7 1,7 трлн рублей, что на 299 млрд рублей больше, чем в первом квартале 2021 года. По налогу на прибыль организаций — 435 млрд, это на 171,4 млрд больше, чем в первом квартале прошлого года.

В региональных бюджетах отметили рост поступлений по НДФЛ, они составили 35% их доходов.

Налоговики рост поступлений объясняют ростом экономической и деловой активности, совершенствованием налогового администрирования, ростом цен в нефтегазовой отрасли.

Ну а мораторий на налоговые проверки, который так ждет бизнес, с таким ростом поступлений в бюджеты, вряд ли появится. Тем более, недавно сама налоговая сообщала, что он нецелесообразен.