НДС

Если не указать реального поставщика — доначислят максимальную сумму

Верховный суд в недавнем деле указал, что если налогоплательщик не назвал реального поставщика, то налоговики доначислили по техничкам правомерно.

Версия для печати

Компания поставляла металлопродукцию для нужд министерств обороны РФ и РБ. Налоговики после выездной проверки выяснили, что поставщики компании — фиктивные. Налогов они не платят, своих ресурсов для выполнения обязательств по договорам у них нет. Все, что они делали — проводили деньги между компанией и изготовителем продукции, а также выводили их и обналичивали.

ВС отдельно указал, что налогоплательщик не содействовал налоговикам в установлении реального контрагента. А также вовлек фиктивные компании в выполнение государственного оборонного контракта.

«Общество не осуществляло содействия инспекции в установлении лица, осуществившего фактическое исполнение по сделке; не раскрыло сведения и доказательства, позволяющие установить объемы приобретенной металлопродукции, адреса отгрузки и поставки, водителей, осуществлявших доставку и иные детали, необходимые для определения действительных потерь казны от выявленного нарушения», – указал суд.

Кроме того, была получена необоснованная налоговая выгода в виде увеличения суммы убытка, подлежащего отнесению на другие периоды.

В итоге ВС оснований для передачи жалобы компании на рассмотрение Судебной коллегии не нашел и вынес отказное определение.

Дело № А09-4851/2021.

Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
Больничные

❗❗❗ Получить данные из ПФР для больничного не получится. Берегите справку 182н, если она у вас есть

Раньше работодатель по просьбе работника мог направить в ПФР запрос на получении справки о зарплате за 2 года для расчета больничного. Но теперь такие запросы отменили. Где теперь работнику и его работодателю брать данные, непонятно.

Повышение квалификации

Кредитование

Наконец можно будет запретить выдавать себе кредиты и займы. Это хорошо или плохо?

Некоторое время назад подобная тема уже обсуждалась, и вот появилась конкретика. ЦБ уже подготовил предложения по введению возможности запретить выдавать себе кредиты и займы. Подготовленные поправки в законодательство проходят межведомственное согласование.

Наконец можно будет запретить выдавать себе кредиты и займы. Это хорошо или плохо?
Ипотека

Что можно, а что нельзя делать с ипотечной квартирой

Есть мнение (и оно довольно широко распространено среди нашего населения), будто бы ипотечная квартира принадлежит банку — и до тех пор, пока кредит не будет полностью выплачен, с таким жильем ничего нельзя делать. Но на самом деле это вовсе не так: даже при том, что гражданин взял в банке кредит на покупку квартиры, именно он является ее собственником.

Что можно, а что нельзя делать с ипотечной квартирой

Мероприятия

Разместить

Бардак - дело тонкое!

Открытый и потенциальный (скрытый) бардак. Когда и откуда можно ждать подвоха и чем это может грозить бизнесу и вам.

Бардак - дело тонкое!
Автоматизация учета

Что нужно знать про работу компьютеров, прежде чем запускать автоматизацию бизнеса

В рассказе Рэя Брэдбери «И грянул гром» герой попадает в далекое прошлое и, случайно наступив на бабочку, становится причиной глобального изменения хода истории. Для человеческого мира это фантастика, но компьютеры живут именно по таким законам.

Что нужно знать про работу компьютеров, прежде чем запускать автоматизацию бизнеса

Бизнес автоматизировали, а порядок не наступил. Почему?

Компьютерная база данных и автоматизированные процессы – это всего лишь инструменты, такие же как молоток, дрель или веник. Они будут делать только то, для чего их использует человек. И поэтому ему неплохо бы научиться ими пользоваться и не путать, чем забивать гвозди, чем сверлить отверстия, а чем подметать пол.