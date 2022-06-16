Если не указать реального поставщика — доначислят максимальную сумму

Компания поставляла металлопродукцию для нужд министерств обороны РФ и РБ. Налоговики после выездной проверки выяснили, что поставщики компании — фиктивные. Налогов они не платят, своих ресурсов для выполнения обязательств по договорам у них нет. Все, что они делали — проводили деньги между компанией и изготовителем продукции, а также выводили их и обналичивали.

ВС отдельно указал, что налогоплательщик не содействовал налоговикам в установлении реального контрагента. А также вовлек фиктивные компании в выполнение государственного оборонного контракта.

«Общество не осуществляло содействия инспекции в установлении лица, осуществившего фактическое исполнение по сделке; не раскрыло сведения и доказательства, позволяющие установить объемы приобретенной металлопродукции, адреса отгрузки и поставки, водителей, осуществлявших доставку и иные детали, необходимые для определения действительных потерь казны от выявленного нарушения», – указал суд.

Кроме того, была получена необоснованная налоговая выгода в виде увеличения суммы убытка, подлежащего отнесению на другие периоды.

В итоге ВС оснований для передачи жалобы компании на рассмотрение Судебной коллегии не нашел и вынес отказное определение.

Дело № А09-4851/2021.