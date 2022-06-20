НК РФ

Учредитель простил действительную часть доли при выходе? Уплатите налог на прибыль

Налоговики указали, что, если бывший участник ООО, вышедший из нее, отказался от выплаты действительной части доли — он ее простил. Что обязывает ООО уплатить с нее налог на прибыль. Суды их поддержали.

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Налоговики по результатам выездной проверки доначислили компании 67 с лишним миллионов по налогу на прибыль. Плюс более 21 млн рублей пени и 6,7 млн рублей штрафа. Компания с решением проверки не согласилась, обжаловала его в УФНС, но там по жалобе отказали.

Компания обратилась в арбитражные суды. Первая инстанция компании отказала, далее апелляция ее решение отменила и согласилась с доводами налогоплательщика. Налоговики обратились в кассацию, там дело отправили заново в первую инстанцию.

Дело пошло на второй круг. Первая инстанция и вслед за ней апелляция частично решение отменили. Ну как отменили, уменьшили сумму налога на прибыль к уплате на 3,3 тысячи рублей. Пени уменьшили на 119 рублей, штраф на 337 рублей. Если сравнить с первоначальными доначислениями — «очень дорого-богато».

Второй раз кассация, рассмотрев дело, налогоплательщику отказала.

Не вдаваясь в подробности расчетов и доначислений, вывод тут один. Участник (тоже компания) вышел из ООО, получил номинальную стоимость доли. От действительной части доли отказался. По сути, это прощение долга. А если компании прощен долг — это является внереализационным доходом. С обязанностью уплатить с него налог на прибыль.

Следовательно, доначисление было правомерным.

Дело № А54-8490/2017.

Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
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НК РФ

Учредитель простил действительную часть доли при выходе? Уплатите налог на прибыль

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