Арбитражный управляющий получит 5,5 миллиардов рублей вознаграждения

Дело №А70-8365/2019, определение Арбитражного суда Тюменской области от 7 июня 2022 года. Пока на сайте Картотеки арбитражных дел только резолютивная часть, но сумму можно увидеть и оттуда: 5 441 132 696 руб. 30 коп.

Управляющий в данном случае конкурсный, по закону о банкротстве (ст. 20.6), составляет 30 тысяч рублей, плюс проценты. А вот проценты по-разному считаются:

7% от размера удовлетворенных требований кредиторов, если удовлетворены более 75% требований;

6% от размера удовлетворенных требований кредиторов, если удовлетворены более 50% требований;

4,5% от размера удовлетворенных требований кредиторов, если удовлетворены более 25% требований;

3% от размера удовлетворенных требований кредиторов, если удовлетворены до 25% требований.

Удовлетворенные требования должны быть включены в реестр кредиторов.

Интересно, а какие там вообще суммы фигурируют, если 5,5 миллиарда – только вознаграждение АУ? И второй вопрос – неужели просто так будут банкротить НПЗ? Уж точно ли он несостоятелен? А может, у него просто сменились хозяева?