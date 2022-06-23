Арбитражный управляющий получит 5,5 миллиардов рублей вознаграждения

В деле о банкротстве нефтеперерабатывающего завода в Тюмени недавно было определение суда о пятимиллиардном вознаграждении арбитражному управляющему.

Версия для печати

Дело №А70-8365/2019, определение Арбитражного суда Тюменской области от 7 июня 2022 года. Пока на сайте Картотеки арбитражных дел только резолютивная часть, но сумму можно увидеть и оттуда: 5 441 132 696 руб. 30 коп.

Управляющий в данном случае конкурсный, по закону о банкротстве (ст. 20.6), составляет  30 тысяч рублей, плюс проценты. А вот проценты по-разному считаются:

  • 7% от размера удовлетворенных требований кредиторов, если удовлетворены более 75% требований;
  • 6% от размера удовлетворенных требований кредиторов, если удовлетворены более 50% требований;
  • 4,5% от размера удовлетворенных требований кредиторов, если удовлетворены более 25% требований;
  • 3% от размера удовлетворенных требований кредиторов, если удовлетворены до 25% требований.

Удовлетворенные требования должны быть включены в реестр кредиторов.

Интересно, а какие там вообще суммы фигурируют, если 5,5 миллиарда – только вознаграждение АУ? И второй вопрос – неужели просто так будут банкротить НПЗ? Уж точно ли он несостоятелен? А может, у него просто сменились хозяева?

Мнение «Андрей Ивановский» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?
Версия для печати
Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
Субсидиарная ответственность

Ему грозит субсидиарная ответственность на 300 млн руб.

Разобрали, как спасти бизнесмена, который может лишиться… буквально всего и еще будет должен. Почему так произошло? Какие есть варианты спасения? И кто в группе риска привлечения к субсидиарной ответственности? Что делать, если вам грозит это страшное слов.

Повышение квалификации

Инвестиции

Мораторий на дивиденды в 2022 году?

В 2022 году перспективы дивидендных выплат российскими компаниями напоминают собой горизонт — воображаемую линию, отодвигающуюся по мере приближения к ней. В данной статье попробуем разобраться, настолько ли все грустно с регулярной доходностью на российском фондовом рынке.

Мораторий на дивиденды в 2022 году?
Маркетплейсы

Выход на маркетплейс. Честно про старт и продажи на Ozon, Wildberries, AliExpress

Кажется, что маркетплейсы сейчас насыщены разными товарами и выход туда новичкам закрыт. Так ли это на самом деле, какие особенности надо учитывать тем, кто хочет выйти на Ozon, Wildberries и Aliexpress, какие подводные камни ждут селлеров? Модульбанк расспросил об этом основателя «Чайной мастерской» из Электростали Сергея Гордиенко.

Выход на маркетплейс. Честно про старт и продажи на Ozon, Wildberries, AliExpress

Мероприятия

Разместить
Имущественный вычет

❗ Второй пошел. Ипотечники Сбербанка смогут оформить упрощенный вычет по НДФЛ

Сегодня Сбербанк объявил, что запустил для своих клиентов новую услугу по оформлению инвестиционного вычета по НДФЛ. Мы проверили перечень и обнаружили там более значимое событие – Сбер заявился на упрощенный имущественный вычет.