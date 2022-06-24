Соискатель хотел взыскать зарплату и проценты, но суды ему объяснили, что так нельзя

В этом деле все начиналось достаточно прозаично. Человек сидел себе в интернете, искал работу, увидел вакансию юрисконсульта. Вероятно, не сомневаясь в своих трудовых качествах, и считая, что будущий работодатель будет того же мнения, отправил ему заявление о приеме на работу. Именно заявление, не резюме, не письмо, не еще что-то.

Работодатель, возможно слегка опешив от такого напора, попросил прислать подробное резюме с описанием опыта, плюс характеристики с других мест работы с контактами. Ну и копию трудовой, копию диплома о высшем образовании (без которого, как известно, в суды не пускают).

А вот тут, возможно, произошел некий сбой. Вместо того, чтобы все это предоставить, соискатель решил обратиться в суд, считая, что эти данные спрашивать у него незаконно, и вообще работодатель мешает его трудоустройству. В иске он просил суды к понуждению заключения трудового договора, а заодно решил, что, раз его не приняли, ему должны за некоторый период зарплату (!) чуть более 50 тыс. руб., проценты за пользование чужими денежными средствами (!!) около 400 руб., и заодно ему был нанесен моральный вред, оцененный им в сто тысяч рублей (!!!).

Три инстанции, в том числе 4 КСОЮ по делу № 2-1926/2021 единогласно приняли сторону компании. Так как трудовых отношений между лицами не было, какую зарплату, а уж тем более проценты, можно требовать.

Далее, по моральному вреду. Его не приняли на работу не из-за какой-либо дискриминации, а потому что он отказался предоставить данные о своей квалификации. Кроме того, работодатель не обязан сразу хватать первого попавшегося работника, чтобы закрыть пустующую вакансию. Он имеет полное право проверить все сведения.

Тем более, ст. 421 ГК закрепляет право сторон на свободу договора. Хотят – заключают, не хотят – ну вы поняли.

Может, и правда хотел так квалификацию юриста показать истец? Или просто весна недавно прошла?