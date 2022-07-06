Сотрудник отказался от командировки? Это не повод лишать его премии, сказала кассация

Работодатель вынес в отношении работника дисциплинарное взыскание – замечание и лишение премии. Тот через суд добился справедливости.

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В деле № 88-12870/2022 в первой инстанции работнику отказали. Апелляция приняла новое решение, где все требования работника удовлетворила (обязала работодателя выплатить премию, отменить приказ о депремировании и компенсировать моральный вред в размере 20 тысяч рублей).

Работодатель обратился в кассацию, но там с ним не согласились.

Суть дела: работника направили в месячную командировку. Он в командировку ехать отказался, за что получил дисциплинарку: замечание и лишение премии. Работник пошел в суд.

Однако суды потом установили, что у работника есть родная сестра, инвалид II группы. Ей, а также его матери нужен постоянный уход, который он и осуществляет уже более 5 лет. Больше родственников у них нет, присматривать некому.

Эти доводы работника были подтверждены медицинскими справками.

Более того, на момент издания приказа о депремировании, на работника распространялись гарантии, предусмотренные ч. 2 ст. 259 ТК: его направить в командировку можно было лишь с его письменного согласия. Как нетрудно догадаться, в данном деле такого согласия работник не давал.

В итоге Первый КСОЮ работодателю в требованиях отказал. Отказ от командировки в данном случае не подлежит лишению премии.

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Андрей Ивановский
Андрей Ивановский

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