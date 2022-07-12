Нельзя увольнять за прогул, если рабочее место представляет опасность для здоровья

В деле № 33-12520/2022 три инстанции встали на сторону работника. Его уволили за отсутствие на рабочем месте, а тот увольнение оспорил. Плюс, требовал, компенсировать средний заработок за вынужденный прогул, моральный вред и судебные расходы.

Суды, в том числе и кассация, указали, что абзац 5 части 1 статьи 219 ТК дает работнику право не работать, если рабочее место представляет угрозу его жизни или здоровью вследствие нарушения требований охраны труда.

С работника была взята объяснительная, в которой тот сообщил, что на рабочем месте температура была ниже минимальной, обогреватель ему не предоставили, непосредственный руководитель принял решение его и нескольких других сотрудников отпустить по домам.

Со стороны работодателя в суды не было представлено доказательств, что проблема с холодом была как-то решена. Например, организован сменный график дежурств, оборудование обогревателем. А потому суды приняли сторону работника.

По-хорошему, устроить невозможные условия труда (или не устранять их), так еще и потом увольнять за отсутствие — последнее дело. Но, встречаются и такие работодатели.