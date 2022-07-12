Охрана труда

Нельзя увольнять за прогул, если рабочее место представляет опасность для здоровья

Работника уволили за прогул, а суды постановили его восстановить. Причина отсутствия на рабочем месте — не было отопления в холода. А значит, и прогула не было.

Версия для печати
Нельзя увольнять за прогул, если рабочее место представляет опасность для здоровья

В деле № 33-12520/2022 три инстанции встали на сторону работника. Его уволили за отсутствие на рабочем месте, а тот увольнение оспорил. Плюс, требовал, компенсировать средний заработок за вынужденный прогул, моральный вред и судебные расходы.

Суды, в том числе и кассация, указали, что абзац 5 части 1 статьи 219 ТК дает работнику право не работать, если рабочее место представляет угрозу его жизни или здоровью вследствие нарушения требований охраны труда.

С работника была взята объяснительная, в которой тот сообщил, что на рабочем месте температура была ниже минимальной, обогреватель ему не предоставили, непосредственный руководитель принял решение его и нескольких других сотрудников отпустить по домам.

Со стороны работодателя в суды не было представлено доказательств, что проблема с холодом была как-то решена. Например, организован сменный график дежурств, оборудование обогревателем. А потому суды приняли сторону работника.

По-хорошему, устроить невозможные условия труда (или не устранять их), так еще и потом увольнять за отсутствие — последнее дело. Но, встречаются и такие работодатели.

Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
Проверка контрагентов

Проверка контрагентов. Риски по НДС и налогу на прибыль

Если налоговики решат, что ваш контрагент неблагонадежный, они не признают расходы, которые уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, и не примут к вычету входящий НДС. Разберем, как избежать этих неприятных ситуаций.

Проверка контрагентов. Риски по НДС и налогу на прибыль

Повышение квалификации

Охрана труда

Нельзя увольнять за прогул, если рабочее место представляет опасность для здоровья

Работника уволили за прогул, а суды постановили его восстановить. Причина отсутствия на рабочем месте — не было отопления в холода. А значит, и прогула не было.

Нельзя увольнять за прогул, если рабочее место представляет опасность для здоровья
Налоговые штрафы

Бизнес просит не судить их строго за налоговые преступления. Не более пяти лет тюрьмы за особо тяжкие

ТПП просит смягчить избыточное уголовное преследование за налоговые преступления бизнеса. Озвучил просьбу глава торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Он предлагает изменить размеры сумм неуплаченных платежей, за которые положена статья.

Мероприятия

Разместить
НДС

Безопасная доля вычетов по НДС. Где искать, как определить

В целом безопасная доля вычетов по НДС составляет 89% — такой процент считается общим по стране, а в каждом регионе доля безопасного вычета по НДС может колебаться от 56% в Ханты-Мансийском автономном округе до 133,7% в Амурской области. Попробуем разобраться с процессом определения безопасной доли вычета НДС для вашей организации.

Безопасная доля вычетов по НДС. Где искать, как определить
Инвестиционный вычет

Как не потерять вычет по НДФЛ при переводе ценных бумаг к другому брокеру. ЦБ дал рекомендации

Из-за санкций возникли трудности с иностранными ценными бумагами. Брокеры переводили активы своих клиентов на обслуживание в другой банк. Из-за этого у инвесторов могут быть потери по НДФЛ. Как сохранить инвестиционный вычет, рассказали в ЦБ.

Государственные ведомства

Росстат сравнит богатейших с беднейшими по новой шкале. Оценка расслоения станет более точной

Минэкономразвития и Росстат подготовят квартальную оценку доходов по группам российского населения. За основу возьмут шкалу в 10% наиболее обеспеченных россиян и такой же показатель самых бедных.

Обучение для бухгалтеров

Превращаем трудное в легкое: что вам нужно знать о ПБУ 18/02

Вопросов о самом сложном стандарте (до введения ФСБУ 25) у бухгалтеров меньше не становится. Различия между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью, в каких ситуациях что применять и многое другое разберем на бесплатном вебинаре.

Превращаем трудное в легкое: что вам нужно знать о ПБУ 18/02