Страховые взносы

Минфин рассказал, что единственный участник-директор должен платить за себя взносы

Можно вечно читать разъяснения Минфина о том, должен ли единственный учредитель, он же директор ООО платить за себя взносы. Особенно в свете разъяснений Минтруда.

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Министерство в письме от 15 июня 2022 г. № 03-15-05/57019 в очередной раз рассказывает, что единственный участник ООО, который при этом является директором этого ООО, должен платить страховые взносы за себя. Если что, таких ООО около 95% из всех.

Ведомство привело такую правовую подоплеку. Пп.1 п. 1 ст. 419 НК указывает, что плательщиками взносов являются организации, производящие выплаты и иные вознаграждения в пользу физлиц.

П.1 ст. 420 НК предписывает облагать взносами эти выплаты и вознаграждения, в частности, в рамках трудовых отношений (исключение – пп. 2 п. 1 ст. 419 НК).

Согласно п.1 ст.7 Закона от 15.12.2001 №167-ФЗ, застрахованными лицами в системе ОПС признаются лица, работающие по трудовому договору. В том числе руководители организаций, являющиеся их единственными участниками (учредителями).

И из всего этого Минфин делает вывод, что руководитель и одновременно единственный учредитель является застрахованным лицом в системе ОПС. А потому, на выплаты, которые производятся в его пользу, нужно начислять страховые взносы.

С другой стороны, руководитель организации, являющийся ее единственным учредителем, не может сам себе начислять и выплачивать заработную плату, сообщал Минтруд в письме от 27.04.22 № 14-5/ООГ-2808.

Так как быть-то в итоге? Если он сам себе не может платить зарплату, значит не платит? И потому взносы не начисляются? Но если вдруг смог платить и платит, значит и взносы начислять и уплачивать нужно. Так что ли?

Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
Страховые взносы

Минфин рассказал, что единственный участник-директор должен платить за себя взносы

Можно вечно читать разъяснения Минфина о том, должен ли единственный учредитель, он же директор ООО платить за себя взносы. Особенно в свете разъяснений Минтруда.

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