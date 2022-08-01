Директор с участником мутили схемы с уходом от налогов? Будут из своего кармана платить

В деле № А55-22970/2020 разбирался Верховный суд. Там два участника, один из них директор сначала присоединили компанию к другой, а после налоговики пришли к правопреемнику с выездной проверкой. И доначислили 12 миллионов, из них неполных 9 млн это НДС, а 3 млн — пени.

Через некоторое время ФНС инициировала банкротство этой компании, являясь ее единственным кредитором. И подала заявление о субсидиарной ответственности этих участников (которые на момент присоединения вышли из общества, заменив участие явно подставной компании, по мнению проверяющих.

Суд первой инстанции предписал взыскать с обоих солидарно 12 миллионов. Те обжаловали, апелляция решила, что они должны только пени 3,2 миллиона. Дескать, налог компания и так должна, а вот налоговая санкция в виде пеней — это из-за действий участников. Кассация с этим выводом согласилась.

А вот Верховный суд указал, что первая инстанция была права, а вторая и третья — нет. Суть в том, что факт неправомерных действий контролирующих лиц доказан, к банкротству компания пришла из-за них, государство в лице налоговой понесло убытки в виде неуплаченных налогов, ну а пени — это наказание за налоговое правонарушение, которое также доказано.

Следовательно, должны вернуть все, что должна компания, раз компания этого сделать уже не может. Деньги ведь не испарились из нее, их куда-то вывели, себе в карман. Ну так пусть и возвращают.

Так что да, схематозить становится все накладнее — все равно вернуть заставят.