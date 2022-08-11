Роструд рассказал, как вносить в трудовую книжку сведения о награждении работника

В качестве правового обоснования Роструд сослался на п. 26 Приложения №2 к Приказу Минтруда от 19 мая 2021 года №320н «Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек».

Порядок там указан такой:

– в графе 3 раздела «Сведения о награждении» трудовой книжки заголовком нужно указать полное наименование организации, а при наличии – и сокращенное;

– в графе 1 указать порядковый номер записи, нумерация должна нарастать в период всей трудовой деятельности работника;

– в графе 2 поставить дату награждения;

– в графе 3 указать, кто наградил, за какие достижения или заслуги, какой наградой;

– в графе 4 указывается наименование документа, который является основанием для записи, с датой и номером.