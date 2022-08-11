Кадровый учет

Роструд рассказал, как вносить в трудовую книжку сведения о награждении работника

Отвечая на вопрос, нужно ли сведения о награждениях вносить в хронологическом порядке, Роструд указал, что законодательно это не урегулировано. Но рекомендует делать именно так.

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В качестве правового обоснования Роструд сослался на п. 26 Приложения №2 к Приказу Минтруда от 19 мая 2021 года №320н «Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек».

Порядок там указан такой:

– в графе 3 раздела «Сведения о награждении» трудовой книжки заголовком нужно указать полное наименование организации, а при наличии – и сокращенное;

– в графе 1 указать порядковый номер записи, нумерация должна нарастать в период всей трудовой деятельности работника;

– в графе 2 поставить дату награждения;

– в графе 3 указать, кто наградил, за какие достижения или заслуги, какой наградой;

– в графе 4 указывается наименование документа, который является основанием для записи, с датой и номером.

Само собой, читать сведения о наградах, да и любые другие сведения, удобнее в хронологическом порядке. И понятно, почему Роструд рекомендует делать именно так. С другой стороны, необязательно вообще все нюансы прописывать в законодательство, оно же лопнет. Там, где понятно все и так, с точки здравого смысла, законодательные уточнения точно ни к чему.

Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
юрист
Кадровый учет

Роструд рассказал, как вносить в трудовую книжку сведения о награждении работника

Отвечая на вопрос, нужно ли сведения о награждениях вносить в хронологическом порядке, Роструд указал, что законодательно это не урегулировано. Но рекомендует делать именно так.

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