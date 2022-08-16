Самарского налоговика подозревают во взяточничестве

Как считает следствие, подозреваемый руководил выездной налоговой проверкой, и 10 августа получил 300 тысяч рублей от представителя компании. Всего стороны оговорили сумму в 1 миллион рублей, а указанная сумма была «первым траншем».

«Благодарность» должна была уменьшить сумму доначислений по результатам проверки. Но, сразу после передачи денег подозреваемого задержали. Сейчас ведется следствие.

Часть 5 статьи 290 УК содержит следующие квалифицирующие признаки:

– группа лиц по предварительному сговору;

– вымогательство взятки;

– крупный размер.

Крупный размер, согласно примечанию 1 к данной статье, это от 150 тысяч до 1 миллиона рублей. За такую взятку можно сесть от 7 до 12 лет, и скорее всего срок будет реальный. НА мошенничество тут вряд ли перекинут — подозреваемый руководил ВНП, и деньги ему передали (по крайней мере, так считает следствие) именно за то, что он был в полномочиях сделать. Хотя именно на мошенничество обычно стараются перепрыгнуть — преступление меньшей тяжести, сроки там другие, можно вообще отделаться условным. Особенно, если ущерб будет возмещен.