Экономические преступления

Самарского налоговика подозревают во взяточничестве

В Самаре завели уголовное дело в отношении налоговика, которого подозревают в получении взятки. Причем, в крупном размере, ч. 5 ст. 290 УК.

Версия для печати

Как считает следствие, подозреваемый руководил выездной налоговой проверкой, и 10 августа получил 300 тысяч рублей от представителя компании. Всего стороны оговорили сумму в 1 миллион рублей, а указанная сумма была «первым траншем».

«Благодарность» должна была уменьшить сумму доначислений по результатам проверки. Но, сразу после передачи денег подозреваемого задержали. Сейчас ведется следствие.

Часть 5 статьи 290 УК содержит следующие квалифицирующие признаки:

– группа лиц по предварительному сговору;

– вымогательство взятки;

– крупный размер.

Крупный размер, согласно примечанию 1 к данной статье, это от 150 тысяч до 1 миллиона рублей. За такую взятку можно сесть от 7 до 12 лет, и скорее всего срок будет реальный. НА мошенничество тут вряд ли перекинут — подозреваемый руководил ВНП, и деньги ему передали (по крайней мере, так считает следствие) именно за то, что он был в полномочиях сделать. Хотя именно на мошенничество обычно стараются перепрыгнуть — преступление меньшей тяжести, сроки там другие, можно вообще отделаться условным. Особенно, если ущерб будет возмещен.

Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
юрист

Повышение квалификации

Прием на работу

Субсидии для трудоустройства безработных: выгодно ли это работодателю

За трудоустройство некоторых категорий граждан государство платит субсидию — три МРОТ за каждого нового работника. В 2022 году это 45 837 рублей. Сумма не маленькая. Но выгодно ли это работодателю?

Субсидии для трудоустройства безработных: выгодно ли это работодателю

Мероприятия

Разместить
Бухгалтерский учет

Бухгалтерский и налоговый учёт лизинга в 2022 году

Лизинговые операции нужно учитывать в бухгалтерском и налоговом учётах по правилам, зависящим от вида лизинга. Рассказываем, как отражать такие операции у разных сторон сделки в соответствии с последними изменениями законодательства. Внутри статьи подарок — запись вебинара по учёту лизинга в 2022 году.

Бухгалтерский и налоговый учёт лизинга в 2022 году
Зарплата

Можно ли разглашать размер заработной платы сотрудникам?

Нередко можно встретить пункт в трудовом договоре, который запрещает разглашать сотрудникам размер своей заработной платы под угрозой дисциплинарной ответственности. АКГ «Созидание и Развитие» выясняет, законно ли данное требование.

Можно ли разглашать размер заработной платы сотрудникам?
Читать еще