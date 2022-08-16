Работники до 30 лет – уязвимая категория?

И заодно министр предложил это субсидирование распространить и на всех молодых людей в возрасте до 30 лет. Они для этого должны быть зарегистрированы в ЦЗН-ах в качестве безработных. Проект постановления уже отправлен в правительство, пишет «РГ».

А вот тут вопрос: неужели будучи в возрасте до 30 лет труднее устроиться на работу, нежели, скажем, после сорока? Понятно, что в вакансиях такие вещи не пишут, это наказуемо (дискриминация по возрастным признакам). Но по факту = при возрасте где-то от 35 и дальше могут отдать предпочтение более молодым кандидатам. Они хотят меньше денег (нет семьи, детей, кредитов, ипотек), они более обучаемы и гибкие. Тем более, ради опыта порой готовы на любые условия, на которые вряд ли откликнется кто-то постарше.

Так почему же, интересно, работники в возрасте до 30 лет — это уязвимая категория?