Банки будут давать отсрочку на первый взнос по ипотеке

О новой программе ипотеки в ряде банков сообщают «РБК». И перечислили ряд банков:

– «Альфа» дает отсрочку до 24 месяцев, программа совместная с застройщиком;

– МКБ дает ипотеку для покупки жилья в новостройке, с отсрочкой по первоначальному взносу на 3 месяца;

– в «Дом.РФ» пока прорабатывают такую возможность;

– В ВТБ пока такую программу внедрять не планируют.

Остальные банки из топ-20 изданию либо не ответили, либо отказались раскрывать свои планы.

Вообще, конечно, тема удобная. С учетом, как порой у нас ключевая ставка в стране прыгает, успеть одобриться по ипотеке с хорошими процентами порой очень важно. И понятно, чем больше взнос, тем лучше будут условия. А продать квартиру, тем более за хорошие деньги, не всегда удается сразу. Потому, конечно же, условие хорошее.

Вопрос только, что в конкретном договоре будет, и уже оттуда можно судить, хороший это кредит, в целом, или не очень. Хотя ипотека вряд ли бывает хорошей. Скорее, либо терпимой, либо нет.