Взаимозависимые лица на УСН не всегда повод для выездной

Налоговая в письме от 16 августа 2022 г. № СД-19-2/188@, отвечая на вопрос налогоплательщика, рассказала, что несколько взаимозависимых лиц на спецрежимах не являются поводом к выездной налоговой проверке, и сам по себе факт таких взаимоотношений не содержит признаков налогового правонарушения.

Однако если будет установлен факт того, что подобное объединение нескольких взаимозависимых компаний (и/или ИП) на спецрежимах создано с целью сэкономить на налогах («оптимизировать налогообложение»), то, конечно же, тут налоговики придут.

Ведомство также указало, что в главе 26.2 НК есть все ограничения для применения спецрежимов, что позволяет налогоплательщикам самим оценивать все риски.

Еще стоит тут добавить, что на местах могут прийти и просто по подозрению в дроблении, «а там разберемся, есть необоснованная выгода, или нет». А кроме того, с большей вероятностью придут к тем, у кого есть что взять, ведь сама по себе проверка и прочие мероприятия налогового контроля что-то бюджету да стоят. А платить без выхлопа бюджет не любит.