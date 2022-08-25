Взаимозависимые лица на УСН не всегда повод для выездной

ФНС в недавнем письме указала, что использование спецрежимов взаимозависимыми лицами само по себе не нарушение и не повод для проверки. Но есть нюанс.

Версия для печати

Налоговая в письме от 16 августа 2022 г. № СД-19-2/188@, отвечая на вопрос налогоплательщика, рассказала, что несколько взаимозависимых лиц на спецрежимах не являются поводом к выездной налоговой проверке, и сам по себе факт таких взаимоотношений не содержит признаков налогового правонарушения.

Однако если будет установлен факт того, что подобное объединение нескольких взаимозависимых компаний (и/или ИП) на спецрежимах создано с целью сэкономить на налогах («оптимизировать налогообложение»), то, конечно же, тут налоговики придут.

Ведомство также указало, что в главе 26.2 НК есть все ограничения для применения спецрежимов, что позволяет налогоплательщикам самим оценивать все риски.

Еще стоит тут добавить, что на местах могут прийти и просто по подозрению в дроблении, «а там разберемся, есть необоснованная выгода, или нет». А кроме того, с большей вероятностью придут к тем, у кого есть что взять, ведь сама по себе проверка и прочие мероприятия налогового контроля что-то бюджету да стоят. А платить без выхлопа бюджет не любит.

Мнение «Андрей Ивановский» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?
Версия для печати
Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
юрист

Недействительная сделка

Покупатель слишком дешевой недвижимости должен обосновать ее цену

Если квартира или земельный участок продается по очень низкой цене, то покупателю и продавцу нужно доказать, что стоимость реальная. Иначе договор могут признать недействительным, сообщает Верховный суд.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Бухгалтеры

Кто сказал, что бухучет — это скучно? Топ-5 преимуществ работы бухгалтером

Принято считать, что бухгалтер занимается скучной и однообразной работой. На первый взгляд так и есть: нескончаемый поток цифр, отчетов, расчетов… А как же на самом деле? Давайте разберем основные преимущества этой профессии.

Кто сказал, что бухучет — это скучно? Топ-5 преимуществ работы бухгалтером
Маркировка товаров

Как рознице начать работать с маркировкой молочной продукции

С декабря 2021 стала обязательной маркировка «молочки» со сроком хранения до 40 дней. И вот уже на пороге новые преобразования, которые коснутся практически всех игроков рынка маркированной молочной продукции. Но в значительной мере – розницы.

Как рознице начать работать с маркировкой молочной продукции
УСН

Через два месяца вы можете стать главбухом на УСН. Что для этого нужно

Упрощенка по-прежнему самый популярный спецрежим, который дает компании кучу преимуществ. Главный бухгалтер на упрощенке — сотрудник, который разбирается в спецрежиме от А до Я. Разбираемся, как стать главбухом за 60 дней и повысить свою ценность в компании.

Через два месяца вы можете стать главбухом на УСН. Что для этого нужно
Читать еще