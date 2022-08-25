Нельзя сокращать сотрудников, не предлагая им некоторые должности

Увольняя сотрудника при сокращении должности нужно предложить ему все имеющиеся вакансии, указали суды.

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Бывшая сотрудница обратилась в суд с требованием к работодателю. Она хотела признать приказ об увольнении по сокращению незаконным, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула, и компенсировать моральный вред в размере 15 тыс. руб.

Требования истица обосновывала тем, что работодатель не учел преимущественное право оставления на работе, не предложил все вакансии, которые у него на момент сокращения имелись в наличии.

Первая инстанция по иску отказала, однако апелляция решила, что нарушения были. Взыскана зарплата за период вынужденного прогула, почти 2,3 миллиона рублей, и, что характерно, полностью удовлетворены требования по компенсации морального вреда – 15 тысяч рублей. Такое бывает нечасто, обычно срезают.

А ошибка работодателя была в том, что пока сотрудницу сокращали, у работодателя появились новые должности, которые он предлагать сокращаемой не спешил. Апелляция увидела тут нарушение. На некоторые вакансии, предложенные работодателем истица откликнулась, однако, как указал работодатель, она не явилась на собеседование, фактически отказавшись от них. Однако суд указал, что до истицы не довели точное время собеседования, что является нарушением процедуры увольнения. А ряд вакансий сокращаемой сотруднице вообще не предложили, хотя они по функционалу совпадали с ее должностью. Вновь созданные вакансии ей также не предложили.

В итоге, вывод апелляции о незаконном увольнении поддержала и кассация.

Дело № 2-3937/2021.

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Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
юрист

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