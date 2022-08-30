Налоговиков пожурили за истребование документов у чужих налогоплательщиков

ФНС констатировала, что нередки случаи, когда инспекции высылают требования с запросами документов или информации у компаний, которые не состоят у них на учете. И назвала этот факт недопустимым.

Об этом налоговая сообщила в письме от 3 августа 2022 г. № СД-4-22/10067@. Ведомство указало, что есть порядок, он регламентирован пунктами 3 и 4 статьи 93.1 НК, нарушать его нельзя.

Тем не менее, нередки случаи, когда инспекции этот порядок игнорируют, запрашивают доки напрямую, указывая в качестве правового обоснования статью 31 НК, а то и вовсе ничего не указывают, установили в ФНС. И напомнили, что так делать нельзя.

Другое дело, если налогоплательщики не будут писать жалобы по таким требованиям, инспекции так и продолжат делать. Тем более, разве за каждым инспектором можно уследить? А те, скорее всего, будут продолжать так делать, из разряда «прокатит – не прокатит».