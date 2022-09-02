Полицейского замначальника подозревают в передаче взятки налоговикам

Как считает следствие, тот в 2020 году выступил посредником при передаче взятки — не менее 20 миллионов рублей неустановленным лицам в налоговой. «Благодарность» предназначалась за благоприятное решение в отношении руководителя коммерческой компании города. Причем, решение должны были принять в региональном УФНС, как сообщает канал «Объединенная пресс-служба судебной системы».

Само собой, решение о снижении доначислений, причем до уровня ниже планки, достаточной для уголовного дела.

Если инкриминируют не мошенничество, а именно посредничество, у полицейского выходы на налоговиков, видимо, все-таки были. Вопрос только, почему они «неустановленные». Выдавать что ли отказался? А как понять, что реально мог передать? И как доказать? Уж говорил бы, что себе хотел оставить, мошенничество всяко лучше, чем посредничество при передаче взятки. Там и сроки поменьше, а если вред возместить, и будут смягчающие, так и на условное можно выйти. Или просто не хотят пока обнародовать данные об этих налоговиках, может в разработке они?

На самом деле, все проще. Пока его подозревают — статья будет такая. Если реально не установят, кому мог передать, и мог ли вообще – скорее всего, переквалифицируют на мошенничество.