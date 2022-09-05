Иногда нельзя лишать работника премии, даже если серьезно накосячил

Об этом Роструд пишет на сайте Онлайнинспекция.ру. Вопрос был в том, что у сотрудника зарплата плюс премия как раз составляет 1 МРОТ. Если его депремировать — на руки он получит меньше МРОТа. Собственно, вопрос в том, можно ли его лишать премии в этом случае, если проступок был серьезный.

На это ответ был дан однозначный: даже если проступок серьезный, лишать премии его нельзя. Если после этого он получит меньше одного МРОТа. Часть 3 статьи 133 ТК прямо предписывает выплачивать сотруднику, отработавшему полностью месячную норму рабочего времени и выполнившего все нормы труда, зарплату не ниже 1 МРОТ.

Вообще, а так можно разве, когда 1 МРОТ составляет зарплата плюс премия? Премия, ведь это способ стимулирования работника, она может быть, а может и не быть?