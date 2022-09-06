Налоговикам можно доверить коммерческую тайну, сказали суды

Три инстанции, а теперь и ВС, подтвердили правомерность штрафа компании, которая отказалась на требование «вне рамок» представлять документы и сведения по ликвидированному контрагенту. В том числе и деловую переписку.

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Компания обжаловала штраф налоговиков в размере 20 тысяч рублей за непредставление документов и информации по сделке. Компания утверждала, что контрагент в интересующейся налоговой инспекции на учете не состоит, и вообще ни в какой не состоит, поскольку его уже ликвидировали. А кроме того, в деловой переписке могли бить сведения, составляющие коммерческую тайну, их вообще передавать налоговой нельзя.

Суды указали, что налоговая не обязана объяснять, зачем ей нужны те или иные сведения. Также это не обязательно может быть контрагент, а вообще любое лицо. Ну а насчет коммерческой тайны сказали так. Сведения и документы, которые налоговики получают о налогоплательщике, составляют налоговую тайну. Их они обязаны оберегать, хранить от посягательств и никого левого не допускать. То есть, налоговую назвали некой цитаделью, из которой никакие сведения никуда не утекут. Хе хе.

В общем, в деле №А51-9240/2021 суды единогласно компании отказали. Вплоть до ВС, который отказался передавать дело на рассмотрение СКЭС.

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Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
юрист

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