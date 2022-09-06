Увольняете по сокращению раньше на 1 день? Готовьтесь к суду

Работодатель уведомил работника о сокращении, и уволил его ровно через два месяца. Суды напомнили, что срок для сокращения начинает длиться со следующего дня после уведомления.

Версия для печати

В деле № 88-14356/2022 уволенной сотруднице в первой инстанции не повезло – суд решил, что процедура увольнения соблюдена работодателем верно.

А вот апелляция решила иначе. Сотрудницу о предстоящем увольнении уведомили 16 июля 2021 года. Уволили ее 16 сентября, этой же датой был приказ. Суды указали, что у работника двухмесячный срок при увольнении по пункту 2 части 1 статьи 81 ТК начинается со следующего дня после уведомления о сокращении. Тут же работодатель поспешил и уволил на день раньше. По данному основанию раньше срока расторгнуть трудовой договор можно только с согласия работника, его тут получено не было.

Кассация решение засилила.

В итоге работодателю придется выплатить более 120 тысяч зарплату за вынужденный прогул, восстановить на работе, так еще и компенсировать моральный вред 5000 рублей.

Мнение «Андрей Ивановский» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?
Версия для печати
Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
юрист

Списание дебиторской задолженности

Как правильно работать с дебиторкой. Проблемы и решения

Современный бухгалтер — это не только человек, который может свести дебет с кредитом, он решает множество задач. Как оптимизировать налогообложение, как увеличить прибыль и сократить расходы, как взыскать дебиторскую задолженность. О дебиторке поговорим сегодня подробнее, ведь ее учет всегда вызывает немало споров среди бухгалтеров.

Как правильно работать с дебиторкой. Проблемы и решения

Повышение квалификации

Налоговикам можно доверить коммерческую тайну, сказали суды

Три инстанции, а теперь и ВС, подтвердили правомерность штрафа компании, которая отказалась на требование «вне рамок» представлять документы и сведения по ликвидированному контрагенту. В том числе и деловую переписку.

Мероприятия

Разместить
Налоговые проверки

Истребование документов (информации) вне рамок налоговых проверок: мнение КС

Пункт 2 ст. 93.1. НК, проблемы применения которого мы обозначили ранее, стал предметом рассмотрения в КС РФ. По жалобе вынесено «отказное» определение от 07.04.2022 № 821-О (достаточно объемное — 10 страниц). Некоторые выводы КС заслуживают комментариев.

Истребование документов (информации) вне рамок налоговых проверок: мнение КС
Криптовалюта

Цитата дня. О Минфине с Центробанком, таких внезапных и таких противоречивых...

В начале 2022 года Центробанк выступал за полный запрет криптовалют в России. В том числе, как инвестиций. Позднее Минфин подготовил законопроект, который разрешает использовать криптовалюты в качестве инструмента для инвестиций. А теперь ЦБ и Минфин сошлись, что нужно легализовать международные расчеты криптой.

Цитата дня. О Минфине с Центробанком, таких внезапных и таких противоречивых...
Управленческий учет

Четыре способа разобраться в управленке бухгалтеру за месяц. Да, это возможно

Если вы до сих пор думаете, что управленческий учет сложный и непонятный — эта статья поможет взглянуть на управленку под другим углом. Разберемся, можно ли поднять себе зарплату за счет управленки.

Четыре способа разобраться в управленке бухгалтеру за месяц. Да, это возможно
НДФЛ

Питание работников. Как рассчитывать и уплачивать НДФЛ при утере документов

Учитывая неоднозначную судебную практику по вопросу обложения НДФЛ подотчетных сумм, по которым утеряны документы, организации следует рассматривать каждый такой случай и принимать решение на основании служебной объяснительной записки и подтверждении фактического приобретения для организации товаров (работ, услуг).

Читать еще