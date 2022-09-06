Увольняете по сокращению раньше на 1 день? Готовьтесь к суду

В деле № 88-14356/2022 уволенной сотруднице в первой инстанции не повезло – суд решил, что процедура увольнения соблюдена работодателем верно.

А вот апелляция решила иначе. Сотрудницу о предстоящем увольнении уведомили 16 июля 2021 года. Уволили ее 16 сентября, этой же датой был приказ. Суды указали, что у работника двухмесячный срок при увольнении по пункту 2 части 1 статьи 81 ТК начинается со следующего дня после уведомления о сокращении. Тут же работодатель поспешил и уволил на день раньше. По данному основанию раньше срока расторгнуть трудовой договор можно только с согласия работника, его тут получено не было.

Кассация решение засилила.

В итоге работодателю придется выплатить более 120 тысяч зарплату за вынужденный прогул, восстановить на работе, так еще и компенсировать моральный вред 5000 рублей.