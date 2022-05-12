ИФНС другого региона шлёт встречки по нам

Мы на ОСНО в Челябинске, занимаемся транспортными услугами. Зарегистрированы в феврале 2021г. Обороты 30млн/месяц, 8 сотрудников. Налоговая нагрузка 1,3-1,5%, платим по частям. Контрагенты по всей РФ. Заказчики в основном Новосибирск и Челябинск.

С конца апреля нашим контрагентам (как клиентам, так и поставщикам) стали приходить запросы по нам. Всё бы ок, но запросы исходят от ИФНС РБ (Башкортостан). В этом регионе у нас контрагентов 0,0000001% с таким же оборотом.

Нам никакие запросы не приходят пока.

Чего ждать и в каком временном интервале.